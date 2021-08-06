Pandemide yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor

Ülke genelinde 1 yılı aşkın süredir devam eden korona virüs pandemisi sonrası kademeli normalleşme döneminde öğrenciler yaz spor okullarıyla yeniden ilgi duydukları spor dallarına kavuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde okulda öğrenciler tenis, basketbol, futbol ve yüzme kurslarında eğitim alıyorlar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yaz spor okullarında 4 branşta dersler veriliyor. Deneyimli antrenörler nezaretinde Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa spor salonlarında basketbol, futbol, yüzme ve tenis dersleri öğrencilerle buluşturuluyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle aralıklı ve online yapılan spor okulları bu yıl tam kapasite ve yüz yüze yapılıyor. Aileler bu süreçte çocuklarının spordan uzak kalmaması adına onları ilgi alanlarına göre branşlara yönlendiriyor. 4 spor dalının dersleri haftanın 5 günü devam ederken yaz spor okullarına ise yoğun talep halen devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, kentte bir spor bilinci oluşturma hedefinde olduklarını kaydederek, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi uhdesinde gerçekleştirilen spor organizasyon ve faaliyetleri şehirdeki spor kültürünü ve spor bilincini artırmaktır. Pandemi ister istemez bizleri de çok sarstı. Pandemi süresince çocuklarımıza hizmet veremedik. Yalnızca Online spor eğitimleri yapabildik. Pandeminin hafiflemesi ile birlikte gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden tekrar başladık. Pandemiden dolayı spor salonlarına gelen çocuklar biriken enerjilerini henüz tam anlamıyla boşaltamadılar. Çocuklarımıza 4 branşta tenis, basketbol, yüzme ve futbol kursları ile hizmet vermeye başladık. İster istemez kurslarımıza gelen talep oldukça fazla bu da bizleri memnun ediyor. Olimpiyat Millet Bahçesi içerisinde bulunan spor salonumuzda basketbol eğitimi, yarı olimpik yüzme havuzumuzda yüzme eğitimimiz, kapalı spor salonumuzda halı saha da futbol eğitimi veriyoruz, bölgenin en iyi tenis kortlarına sahip tenis kortlarımızda da tenis dersleri veriliyor" dedi.