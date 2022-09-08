Pandemi sürecinde etkilenen 210 çocuğa Özel İdareden yaz spor etkinliği

Bingöl İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde pandemi sürecinden etkilenen 210 çocuğa Yaz Spor Okulu etkinliği düzenlendi.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl pandemi sürecinden etkilenen çocukların daha keyifli vakit geçirmesi için yaz spor okulu etkinliği düzenledi. Geçen yıl korona virüsten hayatını kaybeden İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf anısına düzenlenen etkinliğin kapanışında konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "İdaremiz tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan Ahmet Caf Yaz Spor Okullarının kapanış töreni için bir aradayız. Özelde ülkemiz, genelde de dünyamız bir pandemi sürecinden geçti. Bu süreç içerisinde çocuklarımız bilgisayar ve tablet tabletle vakit geçirdiler. Bu süreçten en çok çocuklarımız etkilendi. Pandemi sonrasında bizler de çocuklarımızın kendilerini bulma, keyifli vakit geçirmeleri açısından bir yaz spor okulu düzenlemeyi uygun gördük. Açılışta çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı, neşeyi, huzuru ve mutluluğu gördük. Tabii ki çocuklarımız kendilerini keşfederek keyifli zaman geçirdikçe mutlu oluyorlar. Biz de mutlulukları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Yaz spor okulunu düzenleyen İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yunus Bolluk ise "İl Özel idaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılı yaz futbol şenliğine 210 kayıtlı öğrencimiz katıldı. Bu öğrencilerimize malzeme desteği sunduk. Sunduğumuz bu destek neticesinde yaklaşık 8 arkadaşımız da Halk Eğitim bünyesinde istihdam ettik. Etkinlikte gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesini sağlamaya çalıştık, kısmen başardığımıza inanıyoruz. Bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan sentetik sahada düzenlenen kapanış töreninde yaz spor okullarına katılan tüm öğrencilere gösterdikleri gayretlerden dolayı madalya verilirken katkı sunan kurum, kuruluş ve eğitimcilere de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Halk Eğitim Müdürü Ömer Şahin, ASKF Başkanı Ali Ekber Alimoğlu ve İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yunus Bolluk tarafından plaket takdim edildi.