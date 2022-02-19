Özgür Ekmekçioğlu: "Artık bıçak kemiğe dayandı"

Beşiktaş deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. VAR’da görev yapan hakemlere tepki gösteren Ekmekçioğlu, "Artık bıçak kemiğe dayandı. Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, karşılaşmanın ardından VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio’nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım’a yaptığı hareketin net penaltı olduğunu hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, "Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez’in çalımında Beşiktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio’nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik bir maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan’ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiç bir mantık kabul edemez" diye konuştu.

Benzer durumun Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda Rosier’in Naderi’ye ceza sahasında yaptığı harekette de yaşandığını ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, "Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi" ifadelerine yer verdi.