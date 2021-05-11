ÖZET İZLE| Beşiktaş: 1-2 Fatih Karagümrük Maç Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında çapraz pozisyonda rakibinden sıyrılan Adem Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.

7. dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu Karagümrük savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu alan Adem Ljajic pasını N'Koudou'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Viviano kontrol etti.

22. dakikada Adem Ljajic'in pasını alan N'Koudou'nun ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan çektiği sert şut az fakla uzak direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Balkovec'in sol kanttan yerden ortasına Bertolacci penaltı noktası üzerinden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada Borini savunma arkasına yaptığı koşu ile derin atılan pasın sahibi oldu. Bu futbolcunun ortasına Ndao arka direkte vurdu. Ancak müsait pozisyonda Welinton araya girince top son anda kornere çıktı.

45+2. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasına kale sahası önünde Larin kafa ile vurdu. Kaleci Viviano çizgi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Borini'nin sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ersin son anda dokundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

54. dakikada Vida, rakibine baskı yaparak topu kazandı ve Larin'e aktardı. Larin, ceza alanı içine girip pasını yerden arka direkteki Ghezzal'a aktardı. Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

60. dakikada Ghzzal'ın pasını alan N'Koudou, rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak ceza alanı içine girdi. Sol çaprazdan çektiği sert şutta top az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Necip'in rakibine baskı yaparak kaptığı topu Mensah'a verdi. Mensah'ın ceza yayı içinde çektiği şutu kaleci Viviano kontrol etti.

76. dakikada orta sahada Mensah'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılan Zukanovic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahasına hareketlenen Borini'ye çıkardı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

88. dakikada Ghezzal'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Koray'a çarpan top kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip (Dorukhan dk. 86 ?), Adem Ljajic (Mensah dk. 38), N'Koudou (Rıdvan Yılmaz dk. 85 ?), Ghezzal, Larin

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Montero, Bilal Ceylan, Serdat Saatçı

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Serhat dk. 86 ?, Jimmy Durmaz (Lucas Castro, dk. 65) Ndao (Koray dk. 86 ?), Borini, Sobiech (Aksel dk. 78)

Yedekler: Yavuz, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Salibur, Lens

Teknik direktör: Francesco Farioli

Goller: Ghezzal (dk. 54) (Beşiktaş), Bertolacci (dk. 39), Borini (dk. 80) (Karagümrük)

Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 76) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Ghezzal, Welinton (Beşiktaş), Bertolacci, Borini, Ndao, Serhat, Lucas Castro (Karagümrük)