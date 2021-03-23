Özer Karadaş: “Bodrumspor’u yenmek istiyoruz”

Sivas Belediyespor’da teknik direktör Özer Karadaş, yarın oynayacakları Bodrumspor maçına ilişkin konuştu. Karadaş, “Her iki takım açısından futbol adına güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum. Bodrumspor’u yenmek istiyoruz” dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında Bodrumspor’u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bodrumspor maçı ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyerek, “Hazırlıklarımı en iyi şekilde tamamladık. Bodrumspor’u iç sahamızda ağırlayacağız. Her iki takım açısından futbol adına güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum. Bodrumspor’u yenmek istiyoruz. Daha doğrusu puan almak istiyoruz. Genç bir kadromuz var. Sakatlıklarla uğraşıyoruz. Ligin 2. devresinde çok sakat oyuncumuz oldu. Bunun üstüne şansızlıklarda eklendi. İnşallah bunları da telafi edip ama bahanelere sığınmadan en iyi şekilde ligi bitireceğiz. Bodrumspor’dan puan ve puanlar almak istiyoruz. Ekibime ve oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

“Sakatlıklar bizi fazlasıyla etkiledi”

Takımda yaşanan talihsiz sakatlıklarla ilgili ise Karadaş, “Sakatlıklar oldu ve bu bizi fazlasıyla etkiledi. Bu sakatlıklarımıza oyuncumuz Abdullah Halman kardeşimizde katıldı. Bu beşinci sakatlığımız. Kırık, çıkık ve adale kopmaları bunun gibi antrenmanla alakası olmayan sakatlıklar. Çarpışmalar ve ikili mücadeleden kaynaklanan sakatlıklar ve şansızlıklar yaşadık. Her işte bir hayır var diyoruz. Yerine oynayan oyuncularımız da sakat oyuncularımızı aratmadı, bu saatten sonra da sorun olacağını düşünmüyoruz. Yine söylüyorum bahanelere sığınmıyoruz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde tamamlayıp Sivas Belediyespor’a yakışır bir şekilde ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.