(ÖZEL) Yeni Başkan Kılıç, hedeflerini anlattı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Genel Başkanı Uğur Kılıç, artık hentbolu sokağa indireceklerini belirterek, "Hentbolun iletişim kanallarını güçlendireceğiz. Gençleri hentbola davet ediyoruz" dedi.

Kılıç, önceki gün 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası kapsamında oynanan ve Türkiye’nin 25-23’lük skorla galip ayrıldığı maçı izlemek için Eskişehir’e geldi. Geçtiğimiz 31 Ekim tarihinde Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Seçimli 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 145 delegeden 78’inin oyunu alarak Genel Başkan seçilen Uğur Kılıç, şampiyonada mücadele eden millilerimizi 1. Grup’taki ilk maçında Eskişehir’de yalnız bırakmadı. Maç öncesi İHA mikrofonuna açıklamalarda bulunan Kılıç, gençlerin hentbola yakınlaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

“Spor kamuoyu hentbolu beklesin”

Seçimin kazananı olarak Genel Başkan seçilen ve hemen ardından gruplardaki ilk maçında millilerimizi Eskişehir’de yalnız bırakmayan Uğur Kılıç, hentbolun gelişimi için çalışmalar yapacağını belirtti. Hentbolun gelişimi için projeler yapılacağını belirten Kılıç, “Hentbol Federasyon Başkanlığına yeni seçildim. Birleştirici ve paydaşlarla ortak akılla yöneteceğimiz bir federasyon olacak. Bizimle birlikte olan, olmayan, hentbol içerisindeki herkesle bir arada ortak projelerle çalışmalar yapacağız. Artık hentbolu sokağa indireceğiz. Hentbolun iletişim kanallarını güçlendireceğiz. Spor kamuoyu hentbolu beklesin” ifadelerini kullandı.

“Z kuşağı bizim için çok kıymetli”

Özellikle gençlere yönelik çalışmaların artacağını ve hentbol geleceği için Z kuşağının çok önemli olduğunu belirten Genel Başkan Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle hentbolun ne kadar keyifli, ne kadar güç, hız, yetenek gerektiren bir spor olduğunu onlara da anlatmak istiyoruz. Sokağa ineceğiz derken onların gönüllerinde taht kurmak istiyoruz. Kolaylıkla hentbol oynayabilmeleri için hentbol alanları oluşturacağız. Özellikle Z kuşağı bizim için çok kıymetli. İnşallah onlarla daha güçlü bir hentbol yapacağız. Bizim sloganımız şuydu, ‘Hentbol için birlikte başaracağız, gençlerimizle başaracağız.”