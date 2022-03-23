Özel sporculardan Dubai’de 2’si altın toplam 4 madalya

Dubai’de düzenlenen 13. Fazza Dubai 2022 World Para Athletics Grand Prix Turnuvası’nda özel sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ilk gününde uzun atlama kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Fatma Damla Altın 5.41 metre atlayarak ilk altın madalyayı kazandırırken, aynı kategoride yarışan Edanur Akın ise 4.66 metre ile turnuvada üçüncü oldu.

Gülle atma dalında mücadele eden sporculardan Mihriban Korkmaz 13.24 metre atarak ülkesine ikinci altın madalyayı kazandırırken, aynı kategoride yarışan Eda Yıldırım ise 12,45 metre atarak İkinci oldu.

Türkiye turnuvayı 4 madalya ile tamamladı

IPC Grand Prix turnuvasını yerinde takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına iyi hazırlanıyoruz. Dubai’de IPC onaylı bu yarışta 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Ayrıca Mihriban Korkmaz gülle atma stilinde 13,24 metre atarak Türkiye rekoru kırdı. Özel sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Sporcularımıza güvenimiz sonsuz, burada birbirine kenetlenmiş ve birbirinin başarısı ile tek yürek olmuş bir Milli Takım kadrosu var, madalyaların ve rekor derecelerin devamı gelecektir" dedi

Şampiyona yarın yapılacak olan 400 metre erkek ve kadınlar müsabakası ile sona erecek. Milli Takım kafilesinin 25 Mart Cuma günü yurda döneceği öğrenildi.