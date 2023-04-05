Özel sporcular madalyalarını Altınok’tan aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ilçedeki Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde düzenlenen ‘Özel Sporcular Yüzme İl Şampiyonası Ödül Töreni’ne katıldı. Altınok dereceye giren özel sporculara madalyalarını takdim ederek başarılar diledi.

Kıyasıya mücadele veren ve başarı gösteren özel sporculara ve ailelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Yaklaşık 19 yıl önce yaptığımız, Dünya Yüzme Olimpiyatları’nın yapılacağı standartların üzerinde olan Keçiören Olimpik Yüzme Havuzu, binlerce gencimizin, sporcumuzun yüzdüğü, yüzme öğrendiği harika bir tesis. Yüzme Federasyonumuzun turnuvaları, elemeleri burada yapılıyor. Ülkemize böyle bir amiral gemisi yüzme havuzu kazandırdığımız büyük mutluluk duyuyoruz. Olimpik yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu, 5 metrelik atlama kuleleri ile muhteşem bir eser. Turnuvamızda ise geleceğimiz olan özel sporcularımızın gözlerindeki mutluluğu gördük. İnşallah nice Avrupa ve dünya şampiyonunu Keçiören’den çıkaracağız” dedi.