(ÖZEL) Namağlup Eskişehir temsilcisi kritik dönemeçte

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi futbol takımı, final niteliğindeki maç öncesi kentteki vatandaşlara ‘destek’ çağrısı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig’inde mücadele eden Anadolu Üniversitesi futbol takımı bu sezon namağlup olarak topladığı 59 puan ve başarısıyla dikkatleri çekiyor. Sekizinci grubun lideri konumundaki Anadolu Üniversitesi, yarın kendisi gibi namağlup ve sadece 2 puan gerisindeki Kumluca Belediye ile Eskişehir’de karşı karşıya gelecek. Lig bitimine az bir süre kala final niteliği taşıyan maça hazırlanan takımda eksik bulunmazken, müsabaka kazanılması halinde profesyonel lige çıkılması anlamında büyük bir adım atılacak. Kritik maç öncesi antrenmanlarını Yunus Emre Kampüsü içindeki sahada sürdüren takım, yarın ki maçta tribünlerden destek istedi.

“Eskişehir’e uzun bir aradan sonra 3. Ligde profesyonel bir takım daha katacağız inşallah”

Namağlup olarak yoluna devam eden Anadolu Üniversitesi futbol takımının teknik direktörü Sertaç Gezer, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Takımda her şeyin yolunda gittiğini belirten Gezer, “Son 3 haftaya girdik ve şuan ligde 2 puan farkla lideriz. Yarın oynayacağımız Kumluca Belediyespor maçı var. Final niteliğinde bir maç olacak. Tabi her zaman dediğimiz gibi maç maç bakıyoruz ki bu ligde böyle bakmak daha doğru. Maçı kazanıp yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Şampiyonluk gelirse profesyonel lig olan 3. Lig’e yükseleceğiz İnşallah. Morallerimiz iyi, bir sıkıntımız, sakat ya da cezalı oyuncumuz yok. Yarınki maça tam kadro hazırız. Eskişehir’e uzun bir aradan sonra 3. Ligde profesyonel bir takım daha katacağız inşallah” dedi.

“12’nci adama ihtiyacımız var”

Yarın oynanacak zorlu maçta taraftar desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen takım kaptanı Ali Fırat Horasan şöyle konuştu:

“Eskişehir’e ikinci bir profesyonel takım kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun için de yarınki maçı alıp finallere gitmek için büyük bir yol katedeceğiz. Süreç her zaman zor geçiyor, Bölgesel Amatör Lig adında amatör ama profesyonel liglerden daha kaliteli bir lig. Ve bu sezon 14 grubun en zorlu grubundayız. Yarınki maç güzel bir maç olacak. Sahada biz gerekeni yapacağız ama en önemlisi bizim yarınki maçta 12. Adama ihtiyacımız var. Tribünlerin dolu olmasını istiyoruz. Yarın gerekeni yapacağız biz. Nağmalup serimize devam edeceğiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içindeki futbol sahasında oynanacak. Yarın saat 15.00 da. Biz 14’te herkesi oraya bekliyoruz ve herkesin desteğini istiyoruz.”