(Özel haber) Yelkencilerin yeni keşif rotası Edremit Körfezi

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde bayram yoğunluğu devam ediyor. İstanbul’dan gelen bir grup yelkenci Edremit Körfezi’ni denizden keşfediyor.

Gelecek yıl yapılması planlanan Edremit Körfezi Yat Rallisi hazırlıkları ve keşfi için bölgeye gelen 8 yelkenli tekne Edremit ilçesinin Güre Limanı’na bağlandı. Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı Dr. Zafer Türkmen, "Edremit Körfezi’ne bir keşif ziyareti yapıyoruz. Aslında Saroz Rallisi’ni bitirdik 20 tekne olarak. Hem Ören’de hem de Güre’de keşif yapmak üzere bulunuyoruz. Şu anda 8 tekne olarak asıl amacımız seneye Edremit Körfezi’nde bir ralli yapmak. Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği olarak bir ralli yapmayı planladık. Yerli yabancı yatçılara Edremit Körfezi’ni duyurmak istiyoruz. Burası güzel bir yer. Plajları, koyları ve rüzgarı ile gerçekten yelken yapılabilecek, yelken sporunun yapılabileceği çok güzel bir mevki. Önümüzdeki yıl yapmayı planladığımız bu ralli ile bütün Türkiye’deki amatör denizcilere bu destinasyonu tanıtmış olmak istiyoruz" dedi.