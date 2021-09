(Özel haber) Yasin Öztekin: “Gol ve asist yapmaya açım”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un ve Türk futbolunun deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, her maçta gol atıp ve asist yapmaya aç olduğunu, bunun için de çok çalıştığını söyledi.

34 yaşındaki Yasin Öztekin, yaşına rağmen istekli ve fit görüntüsü ile gençlere taş çıkartıyor. Futbola Borussia Dortmund Kulübünde başlayan, Galatasaray, Trabzonspor ve A Milli Takım formasını terleten Yasin Öztekin şimdilerde ise TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Süper Lig’e çıkma mücadelesi veriyor. Ligdeki ilk 6 maçta 4 gol ve 3 asist ile takımının attığı 11 golün 7’sine katkı yapan Öztekin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. A Milli Takım, yabancı sınırı konusu, altyapı ve Süper Lig hedefleri hakkında görüşlerini belirten Öztekin, önemli konulara değindi.

“Her maçta gol ve asist yapmaya açım”

Takımın kazanması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını ifade eden Yasin Öztekin, “Samsunspor’da olduğum için çok mutluyum. Geçen sene şampiyon olmak için buraya gelmiştim ama son haftaya kadar verdiğimiz mücadelede beklediğimiz şeyleri alamadık. Şu anda Süper Lig’de oynuyor olabilirdik. Şehir ve takım bunu hak ediyor. Bu sene şampiyon olmak için oynuyoruz. Son haftalarda istediğimiz sonuçları almasak da lig uzun bir maraton daha çok maç var. Daha çok çalışıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bireysel performanstan daha çok takım oyununu düşünüyorum. Eğer takım oyunumuzu biraz daha geliştirirsek ben de biraz daha rahat edebilirim. Hedefimiz daha iyi bir takım olmak. Daha az gol yiyerek, daha iyi defans yapıp galip gelmek istiyoruz. Zaten her maçta pozisyonlara giriyoruz. Gol de atıyoruz. En önemlisi ise bu ligde gol yememek. 6 maçta 4 gol 3 asist yaptım. Bu iyi ama daha iyi olabilirdi. Hedefim her maçta katkı yapmak. Hem kendimi geliştirip hem de takımımızı geliştirip daha iyi olmak istiyoruz. Aklımda direkt gol ya da asist krallığı yok ama her maçta gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Buna açım. Her maça çıktığımda bunu kafamda canlandırıyorum. Her maçta gol ve asist yapma hedefim var” dedi.

“Tekrar Süper Lig’de oynamak için fit ve hazırım”

Samsunspor ile Süper Lig’de de mücadele etmek istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, “Ben Borussia Dortmund altyapısında 12 sene oynadım. Orada da profesyonel oldum. Şu anda 34 yaşındayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun yıllar daha futbol oynamak istiyorum. Uzun yıllar Almanya’da altyapı eğitimi alınca alıştım. Her hafta özel idman yapıyorum. Bildiğim ve inandığım idmanlarım var. Bunları yaptım ve bu zamana kadar hiçbir problemim olmadı. Maçta da yaptığım idmanlar neticesinde kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle olunca da 90+3. dakikada bile depar atıp, koşup, mücadele edebiliyorum. İnşallah bu fit halimi devam ettirmeyi düşünüyorum. İlk hedefim Samsunspor’u Süper Lig’e çıkartmak. Buna katkı vermek için Samsunspor’a geldik. Seneye Samsunspor ile Süper Lig’de oynayıp, kendimi göstermek istiyorum. Süper Lig’de uzun yıllar oynadım, tekrar oynamak için hazır ve fitim. İnşallah bu hayalimi de Samsunspor ile gerçekleştiririm. Süper Lig’de Samsunspor ile mücadele edip, kendi adımdan söz ettirmek istiyorum” diye konuştu.

“A Milli Takım’da Fatih Terim ile yakalanan başarılı seri tekrar yakalanabilir”

Kendi döneminde A Milli Takım’ın Fatih Terim yönetiminde seri galibiyetler aldıklarına da değinen Yasin Öztekin, “Milli Takım’ın başarısızlığının birçok nedeni var. Ben Almanya’da doğup, büyüdüm. Oradaki futbol anlayışı ile disiplin ile Türkiye arasında fark var. Avrupa Şampiyonası’nda ben Fatih Terim ile 2015, 2016 ve 2017 senelerinde çok iyi bir seri yakalamıştık. Onu yine yakalayabiliriz ama sadece futbol değil daha fazla şeye ihtiyaç var. Bunlar disiplin, hocanın sistemi, oyuncunun arzusu gibi konular çok önemli. İyi bir Milli Takımımız var. Çoğu futbolcumuz Avrupa’da iyi seviyede oynuyor. Bence en önemli konu sistem. Hocanın istedikleri çok önemli. Bu konular başarılırsa, başarılı olabiliriz. A Milli Takım’a da Stefan Kuntz geldi. İnşallah faydalı olur. Alman disiplini ile sahada kim iyi mücadele ediyorsa ona formayı verip, öyle başarılı oluruz. Önümüzdeki süreçte 3 maç daha var. İnşallah bu maçları geçip, Dünya Kupası’nda güzel şeyler başarırız” şeklinde konuştu.

“Altyapıdan daha fazla oyuncu yetişirse yabancı kuralı kalkar”

Yabancı oyuncu kuralı ve Türk oyuncu oynatma zorunluluğunu değerlendiren Öztekin, “Bence bir futbolcunun Türk ya da yabancı olmasının bir önemi yok. Avrupa’nın büyük liglerinde yabancı kuralı yok. Türkiye’de var. İyi olan, hak eden, çalışan formayı alır. Her oyuncunun kendisine bakması lazım. Türk olsun yabancı olsun, iyi olduktan sonra her şeyi başarabilirsiniz. Yabancı bir oyuncuyu getirip, o kadar para verip, kenarda oturtursan ya da istediğini alamazsan Türk oyuncular için de bir sıkıntı oluyor. Altyapıdan daha fazla Türk futbolcu yetiştirmek lazım. Bunu daha iyi yapabilirsek yabancı kuralı kalkar. Benim için kural önemli değil. Herkesin kendine iyi bakması lazım. Herkes iyi çalışırsa öyle bir kurala da gerek yok bence” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon olmak istiyorsak taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var”

Şampiyonluk için taraftara ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Yasin Öztekin, şunları söyledi:

“Bazen istediğimiz sonucu alamıyoruz, bazen de istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Denizlispor maçı öncesi istediğimiz sonuçları alamadık. Takımımızda yeni oyuncularımız var. Bu ligde ilk defa oynayanlar var. Yurt dışından gelenler var. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediğimiz olmuyor. Taraftarlardan tek isteğim, her zaman arkamızda olsunlar. Tribünleri doldursunlar. Sezon öncesi evimizdeki 18 maçı da kazanabileceğimizi söylemiştim. 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Taraftarlarımız desteğini kesmesin. 1 maç kötü gittiğinde karamsar olmasınlar. Bu işi kazanmak ve insanları mutlu etmek için yapıyoruz. Stada gelip bizleri desteklemeye devam etsinler. Eğer şampiyon olmak istiyorsak taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var.”