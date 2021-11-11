banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor. Statta sadece Passolig gişelerinin kurulum işi kalırken, stadın 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Spor 11.11.2021, 10:26
(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor. Statta sadece Passolig gişelerinin kurulum işi kalırken, stadın 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

1939 yılında kullanımına başlanan ve ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. Yeniden yapım süreci tümüyle sona eren statta çevre düzenlemesi de sona ererken sadece Passolig sisteminin stada entegre edilmesi bekleniyor.

UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı’nın çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları taahhüt edilen tarihte tamamlandı. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızı-beyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla ’Alsancak’ yazıldı.

Açılış tarihi 26 Kasım 2021

Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi hibrit çime sahip olan Alsancak Stadı’nda çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor. Stadın resmi açılışının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 26 Kasım’da düzenlenecek törenle yapılacağı öğrenildi.

Yaklaşık 130 milyon TL’ye mal olan İzmir Alsancak Stadında 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan bulunuyor.

Ali Erten: "Stadın inşasında geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı"

Alsancak Stadı’nın aynı fonksiyonlarla yerinde yenilenerek tekrar ayağa kalkmış olmasının her açıdan heyecan verici olduğunu söyleyen İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ise "Yerinde yenilenmek üzere yıkıldığında, ’Bu alanda AVM yapılacak’ şeklindeki gerçek dışı beyanlarla engelleme çabasında olanların da objektif özeleştirilerini yapacaklarını umuyorum. Stadın inşasında geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı. Bu türden taleplerimize maliyet artışı olmasına ve inşaat süresinin uzamasına rağmen Spor Bakanlığımız hep olumlu yanıt verdi. Herkes çok gayret etti, yapıcı ve pozitif davrandı. İZVAK olarak bu projenin karınca kararınca bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6