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(Özel haber) TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “2024 Olimpiyatları’na gidecek sporcuları seçmeye başlıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile önemli projelere imza attıklarını söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, “2024 Olimpiyatları’na gidecek sporcuları artık önümüzdeki haftadan itibaren seçmeye başlayacağız. O sporcularımız olimpiyatlara gitsin diye bir eğitim sistemi veya antrenman, turnuva sistemi geliştireceğiz” dedi.

Spor 22.11.2021, 10:23
(Özel haber) TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “2024 Olimpiyatları’na gidecek sporcuları seçmeye başlıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile önemli projelere imza attıklarını söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, “2024 Olimpiyatları’na gidecek sporcuları artık önümüzdeki haftadan itibaren seçmeye başlayacağız. O sporcularımız olimpiyatlara gitsin diye bir eğitim sistemi veya antrenman, turnuva sistemi geliştireceğiz” dedi.

Antalya Megasaray Tenis Akademi’de düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’nda TTF Başkanı Cengiz Durmuş, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 ay önce yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Durmuş, hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti.

“Başarı odaklı bir federasyonuz”

“Tabii yeni bir dönem yeni bir heyecan belki ama biz geçen dönemde de yine devamlı proje üreten bir federasyonduk” diyerek sözlerine başlayan Cengiz Durmuş, “Esasında tabii ki çok şey bekliyor, çok şey değişecek, birçok projemiz var. Geçmişte güzel şeyleri devam ettireceğiz, yapabileceğimiz şeyler özellikle gençlerimizin Türkiye’de, dünyanın en iyi sporcusu olabilmesi için vermiş olduğu mücadelede onları daha daha iyi yerlere getirmek için Spor Bakanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz birçok proje var. 2024 olimpiyatlarına gidecek sporcuları artık önümüzdeki haftadan itibaren seçmeye başlayacağız, bakanlığımızda birlikte. O sporcularımız olimpiyatlara gitsin diye bir proje yapıp bir eğitim sistemi veya antrenman, turnuva sistemi geliştireceğiz. Altyapıda yine bakanlığımızla beraber Sporcu Eğitim Merkezleri’ni oluşturmak istiyoruz federasyon olarak ki ‘Tohum Merkezleri’ne daha iyi sporcular yetiştirelim diye. Onun altında federasyonun yetenekli diyebildiği, görebildiği, kulüplerimizin yetiştirmiş olduğu sporcuları gerek ulusal gerek uluslararası turnuvalara daha fazla katılmalarını sağlayıp daha çok sporcu ile daha çok puan alma işinde olacağız. Tabii bunun için tenisin havuzunun geniş olması lazım. Tenisin havuzu geniş olması için de Türkiye’nin 81 ilinde tenis oynanması, yetenekli çocukların taranması ve o taranan çocuklardan bahsettiğimiz gibi federasyonun kendi merkezlerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, tohum merkezlerinde ve olimpiyatlara kadar bir yol, tenis yolu çiziyoruz. Bu açıdan esasında tabanda birçok sporcuya ulaşıp tavanda da birçok sporcumuz olsun istiyoruz. Başarı odaklı bir federasyonuz. Gençlerimiz, çocuklarınızın bunu yapabileceğine inanan bir federasyonumuz. İşimiz kolay değil, çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ki genel kurulda son seçimde camiamız bize bu güveni verirken de aslında büyük bir sorumluluk yükledi. O sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışıp hedeflerimize adım adım yaklaşacağımızı büyük bir inançla, keyifle takip edeceğiz ve inşallah da bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Altyapı olmadan asla gelecek olamaz”

Diğer spor dallarında olduğu gibi teniste de altyapının önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Durmuş, şöyle devam etti:

“Tabii ki altyapı olmadan asla gelecek olamaz. Tenis adına ve bütün branşlar için herhalde öyle. Altyapıda biz 81 ilde, illerde turnuva yapmaya başladık. Artık illerde tenis oynanır, puanlı sisteme geçer hale geldi. 18 yaşının altındaki özellikle turnuvalara Anadolu’nun her yerinde sporcu katıldığını görüyoruz ki bu altyapı bizim için bir havuz. Buradan yetenekli çocuklarımızın seçilerek merkezlere gelip merkezlerden de en yukarıya doğru tırmanmasını sağlıyoruz ki altyapı eğitimi özellikle 4 yaşında başlıyor. Çocukların 4 ile 11 yaş arasındaki gelişimi, onların doğru eğitilmesi, doğru şeylerle şekillenmesi hazırlığıdır bu. Onu başarıp 11 yaşından sonra 14 - 15 yaşına kadarki süreçte teknikleri ile düzeltip onları bir yere getirebilmek ve sonrası tohum merkezleri, olimpiyat merkezlerine çıkarabilmek için bir sistem bu. Sistemimiz hazır, stratejik planlarımız hazır. Şimdi altyapıda tabii malzeme desteği ile kulüplerimizin, sporcularımızın maddi - manevi yanında olacağımız bir dönem içindeyiz. Çok şükür artık bakanlığımız her fırsatta zaten destek oluyor, sponsorlarımıza da ulaşabiliyoruz. Sponsorlarımız da tenisi özellikle yükselen bir değer olarak görüyor. Ailelerimiz de çocuklarımız da sponsorlarımız da bunun farkında. Siz değerli basın mensupları da bizi bu şekilde dillendirdiğinizde, yönlendirdiğinizde, sahip çıktığınızda da biz mutlu oluyoruz, daha çok altyapıya yönelebiliyoruz.”

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