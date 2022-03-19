(Özel haber) Tolunay Kafkas’tan Arda Güler açıklaması

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, özellikle Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler’in kadroda yer almamasıyla ilgili eleştiriler üzerine konuştu. Kafkas, "U19 ve U17 Milli Takımlarımız çok iddialı durumdalar. Arda, U17 Takımı’nda ve bu takımı güçlü tutmak istedik. Aynı şekilde U19 için de 3 oyuncuyu Ümit Milli Takım’dan U19’a gönderdik" dedi.

Ümit Milli Takım’ın İskoçya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde aday kadro açıklanırken, özellikle Fenerbahçe forması giyen Arda Güler’in kadroda yer almaması üzerine birçok kesimden ciddi eleştiriler gelmişti. Bu konuyla ilgili olarak Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Ömer Faruk Beyaz gibi birçok oyuncuyla ilgili bu maçlar öncesinde özel bir planlama yapıldığına dikkat çeken Kafkas, "Bizim U19 ve U17 Milli Takımlarımız elit turlar oynayacak. Bu elit turlardan çıkarlarsa 2 takım da Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Her iki yaş grubunda da çok iddialıyız. Normalde Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barasi ve Burak İnce de bu maçlar öncesinde U19 Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Arda’yı özellikle U17 yaş grubunda bıraktık ki o takım da Avrupa Şampiyonası’na gitsin. 2 takım da belki de tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Takımları güçlü tutmak için böyle bir plan yaptık. Bu çocuklar bizim için çok değerli. Emirhan İlkhan da U18 Takımı’nda. Önümüzdeki süreçte bu oyuncular mutlaka üst yaş gruplarındaki milli takımların formalarını giyecektir" diye konuştu.

"Ersin çok değerli bir isim"

İskoçya maçını kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Kafkas, "İskoçya, tipik ada futbolu temsilcisi. Biz maç planımızı yaptık. Kendi oyun anlayışımız var. Kazanmak istiyoruz. Belçika ve Danimarka grupta zaten çok öndeydi. Biz grubu 3. bitirmek istiyoruz" dedi. A Milli Takım kadrosunda yer almayan Ersin Destanoğlu ile ilgili de konuşan Tolunay Kafkas, "Ersin süre alsın istiyoruz. Yukarıda oynamıyorsa aşağıda oynasın. Aşağıda oynamıyorsa yukarı çıksın. A Milli Takım’a alınmadıysa biz alırız. A Milli Takım hocası da Ersin’le bir görüşme yaptı" diyerek sözlerini tamamladı.