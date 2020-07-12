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(Özel haber) Murat Sancak: “Her türlü imkanı kullanarak maçları izliyorum”

421 GÜNLÜK HAK MAHRUMİYETİ NEDENİYLE ÜMRANİYESPOR MAÇINI SAHA KENARINDA KİRALADIĞI VİNÇTEN İZLEYEN ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK, MAÇIN ARDINDAN “BU KADAR HAK MAHRUMİYETİ ÖRNEĞİ ALAN VAR MI BİLMİYORUM AMA BEN ŞARTLARI ZORLAYARAK TAKIMI YALNIZ BIRAKMAMAYA ÇALIŞIYORUM” DİYE KONUŞTU.

Spor 12.07.2020, 20:52
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(Özel haber) Murat Sancak: “Her türlü imkanı kullanarak maçları izliyorum”

421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle Ümraniyespor maçını saha kenarında kiraladığı vinçten izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın ardından “Bu kadar hak mahrumiyeti örneği alan var mı bilmiyorum ama ben şartları zorlayarak takımı yalnız bırakmamaya çalışıyorum” diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren ve 3-2 kazanmayı başaran Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak’ın maçı vinç kiralayarak izlemesi günü konusu oldu. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle tribündeki yerini alamayan ancak Ümraniye Şehit Stadı’nın yanında bulunan inşaatın oradan kiraladığı vincin üzerine çıkarak karşılaşmayı takip eden Murat Sancak, maçın ardından İhlas Haber Ajansı’na konuştu.

“Altay’ın en azından beraberlik almasını bekliyordum”

Güzel bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Murat Sancak, “Güzel bir maç oldu. Ümraniye’yi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Hatta beraberliği de yakaladılar ancak ofsayttı gol. Tam seyredemedim. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Mücadelemiz son maça kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta İstanbulspor maçımız var. Bunu da inşallah kazanırız ve rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu hafta da bekledik ama Altay beni şaşırttı. Play-Off iddiası olan bir takım Altay, en azından bir beraberlik alır diyordum ama olmadı, sağlık olsun, nasip diyoruz, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

“Aldığımız cezayla galiba tarihe geçeceğiz”

Karşılaşmayı vinç kiralayarak seyretmesiyle ilgili de konuşan Murat Sancak, “Her türlü seyretme imkanını kullanmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok, cezalıyız. Bugün de vinç getirdik seyrettik maçı. Tüm imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğim. Takımı ve futbolcuları yalnız bırakmak istemiyorum. Valla 421 günlük verilen cezaya da bir bakmak lazım. Bu kadar ceza verilir mi? Bu kadar ceza alan yok. Herhalde tarihe geçeceğiz ama canları sağolsun. Seyretmeye devam edeceğim şartlar doğrultusunda” diyerek sözlerini tamamladı.

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