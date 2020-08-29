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(Özel haber) Moussa Sow: “Elime Fenerbahçe’yi çalıştırma fırsatı geçerse değerlendiririm”

ÜMRANİYESPOR’UN YENİ TRANSFERİ MOUSSA SOW, KIRMIZI-BEYAZLI TAKIMA KATILDIĞI İÇİN MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ. SOW, AYRICA İLERLEYEN YILLARDA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ELİNE FENERBAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRMA FIRSATI GEÇERSE BUNU DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİ DE BELİRTTİ.

Spor 29.08.2020, 10:55
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(Özel haber) Moussa Sow: “Elime Fenerbahçe’yi çalıştırma fırsatı geçerse değerlendiririm”

Ümraniyespor’un yeni transferi Moussa Sow, kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Sow, ayrıca ilerleyen yıllarda teknik direktör olarak eline Fenerbahçe’yi çalıştırma fırsatı geçerse bunu değerlendirebileceğini de belirtti.

Fransa’da Rennes ve Lille gibi kulüplerin yanı sıra Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK formalarını da terleten golcü futbolcu Moussa Sow’un yeni adresi Ümraniyespor oldu. TFF 1. Lig ekibiyle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Sow, transfer sürecinden, kırmızı-beyazlı takımdaki hedeflerine, İstanbul’a olan sevgisinden, teknik direktörlükteki planlarına dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Elimden geleni yapacağım”

Ümraniyespor’un ortaya koyduğu proje için çok çalışacağını dile getiren Sow, “Transfer süreci birkaç ay önce gerçekleşti. Başkanımızla irtibat halinde olduk, konuştuk. Biraz zaman aldı ama elhamdülillah buradayım. Proje çok büyük bir proje. Elimden geleni yapacağım” dedi.

“Böyle projelere daha sıcak bakıyorum”

Kırmızı-beyazlı takıma katılmadan önce Başkan Tarık Aksar ile sürekli irtibat halinde olduğunu kaydeden golcü oyuncu, “Başkanla konuştuğumuzda bana daha çok projeyi anlattı. Moussa’nın kalitesiyle Ümraniyespor’u Süper Lig’e çıkarmasını talep etti. İyi bir proje kurup Süper Lig hedefleyen bir takım olduğunu söyledi. Ben de Gazişehir’de olduğu gibi böyle projelere daha sıcak bakıyorum. Bu projenin de bir an önce gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Kendimi hazır hissediyorum”

Bir süredir futbol oynamadığını ancak bireysel idmanlarına da ara vermediğini kaydeden Senegalli futbolcu, “Pandemi sürecinde çok zorluklar gördük hele idman konusunda. Ama ben çok çalıştım ve pandemi süreci bittiğinde bireysel hocalarla daha çok çalıştım. Şu an kendimi hazır hissediyorum ve elimden geleni de yapacağım. Biz futbolcular için pandemi süreci zor olsa da bırakmamalıyız, daha çok çalışmalıyız bir an önce hazır olup sahalara dönmek için” diye konuştu.

“İstanbul benim ikinci evim”

Türkiye hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine ise Moussa Sow, şunları söyledi:

“Fenerbahçe’den sonra Bursaspor ve Gazişehir’de oynadım. Bugün de Ümraniyespor’dayım. Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Hele İstanbul’u çok seviyorum. İstanbul benim ikinci evim ve kendimi çok iyi hissediyorum burada. Ümraniyespor’da elimden gelenin her zaman yapacağım ve hedeflere ulaşacağımızı umuyorum.”

“Uzun seneler futbol oynayacağımı umuyorum”

Henüz profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama gibi bir planının bulunmadığını da vurgulayan Sow, “34 yaşındayım ama futbolu bırakmayacağım. Çünkü futbol oynamak istiyorum ve uzun seneler futbol oynayacağımı umuyorum. Ne zaman bir yorgunluk hissedersem, futbolu bırakacağımı hissedersem bırakırım. Ama şu an daha çok gol atmayı düşünüyorum. Kendimi onun için hazırlıyorum” şeklinde konuştu.

“Elime Fenerbahçe’yi çalıştırma fırsatı geçerse değerlendiririm”

İlerleyen yıllarda ‘teknik direktör’ unvanıyla eski takımı Fenerbahçe’de görev alma düşüncesinin olup olmadığına dair soruyu tecrübeli futbolcu, “Neden olmasın? İleride Allah’ın neyi göstereceğini hepimiz göreceğiz. Ama şu an daha çok futbola kendimi adadım ve futbol oynamak istiyorum, gol atmak istiyorum. Ama ileride tabii ki böyle bir fırsat geçerse elime değerlendiririm; Fenerbahçe olabilir, Ümraniyespor olabilir” diye cevaplandırdı.

“Röveşata golleri atacağım”

Attığı röveşata golleri nedeniyle futbolseverlerin kendisine ‘Soweşata’ lakabını takmasına ilişkin görüşlerini Sow, şu sözlerle aktardı:

“Bu lakaplar gurur verici. Zaten elimden geldiği kadar da gol atacağım, röveşata atacağım. Her zaman varlığımı, kuvvetimi sahaya döküp en iyi şekilde Ümraniyespor’u temsil edeceğim.”

“Demba Ba Başakşehir’e çok katkılar sundu”

Yakın arkadaşı Demba Ba’nın Medipol Başakşehir’de elde ettiği şampiyonluğa da değinen Moussa Sow, “Ba ile çok görüştüm ve hala görüşüyorum. Bu sene çok gol attı, Başakşehir’e çok katkılar sundu. Onun için çok mutluyum. Ben de aynısını yapmayı düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

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