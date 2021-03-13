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(Özel haber) Metin Şahin: “İnşallah bayrağımızı Tokyo’da göndere çekeceğiz”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, olimpiyatlara çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “İnşallah bayrağımızı orada göndere çekeceğiz. Birlik ve beraberlikle ülkemizin gücünü Tokyo’da göstermek istiyoruz” dedi.

Spor 13.03.2021, 08:54
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(Özel haber) Metin Şahin: “İnşallah bayrağımızı Tokyo’da göndere çekeceğiz”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, olimpiyatlara çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “İnşallah bayrağımızı orada göndere çekeceğiz. Birlik ve beraberlikle ülkemizin gücünü Tokyo’da göstermek istiyoruz” dedi.

İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak, iyi bir organizasyona imza attıklarını belirten Başkan Şahin, “47 ülkeden 1500’e yakın sporcu bütün pandemi kurallarına bağlı olarak, her yıl geleneksel olarak yaptığımız dünya tekvando federasyonun takviminde bulunan, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nı (Turkish Open) yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle bir yapılmama durumu vardı ama başka ülkelerde de yapılma hasebi ile bizim ülkemizde de yapılma zorunluluğu doğdu. Çünkü hem Avrupa şampiyonası hem de olimpiyatlar bazında sporcuların denenmesi çok önemli. Bakanlığımızın da destekleri ile düzenliyoruz. Katılımcı ülkeler burada. Ciddi güvenlik tedbirleri aldık. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Girişte her sporcu, antrenör ve katılımcılar covid testi yapıyoruz. Bu maçlar Dünya Tekvando Federasyonun programında, olimpiyatlara puan veren müsabakalar. 2024 Paris Olimpiyatları için sporcular burada puan arıyor. Ana hedefimiz ülkemizdeki sporcuların bu tür maçlarda tecrübelerini arttırmak ve nisan ayında Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcularımızı test etmek. İnşallah da tüm sporcularımızın başarılı olmalarını temenni ediyoruz” dedi.

“Sporcular, organizasyonun güzel geçtiğini bildirdi”

Katılımcılardan olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Başkan Şahin, “Ciddi manada başarılı sporcu ve antrenörler katılım gösterdi şampiyonaya. Olimpiyat ve dünya şampiyonları burada. Sporcular, organizasyonun güzel olduğunu ve tedbirlerinin yerinde olduğunu bildirdiler. Burada Dünya Tekvando Federasyonu yetkililerinin memnuniyeti de çok önemli. Ülkemiz diğer ülkelere göre daha iyi tedbirleri yerine getiriyor. Onların memnuniyetiyle bu şampiyonu başarıyla tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tokyo’da 6’sı paralimpik olmak üzere şu an 10 kotamız var”

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenlenmeyen ve bu yıl düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları öncesi kota durumları hakkında bilgi aktaran Başkan Metin Şahin, “2016 Rio Olimpiyatlarına 2 sporcu ile katılmıştık. Tekvandoda dünyada 212 ülke üye. Puan için mücadele ediyor. 2020’in sonunda 4 tam kota ile katılma hakkı kazandık. Paralimpikte de 3 erkek 3 kadın kotası ile 6 tam kota alan tek ülkeyiz. 4 kadın, 6 da paralimpik sporcumuz ile 10 sporcumuz olimpiyatlara gitme hakkı kazandı. 2 erkek sporcumuzun da gitme şansı var Mayıs ayında belli olacak. İnşallah bayrağımızı orada göndere çekeceğiz. İddialıyız. Çalışmalarımızı tüm dünyada takdir ediliyor. Burada emeklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik Spor Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Diğer branşlarımızla da inşallah birlik ve beraberlikle ülkemizin gücünü Tokyo’da göstermek istiyoruz. Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Dualarımızı bizden esirgemesinler. Onlara güzel haberler göndereceğiz” şeklinde konuştu.

“Pandemi dönemini en iyi şekilde değerlendirdik”

Pandemi dönemini federasyon olarak çok iyi geçirdiklerini belirten Başkan Şahin, “Olimpiyatların olma ihtimaline kadar sporcularımızı sürekli diri tuttuk, çalıştırdık. Hazırlıklara hiç ara vermedik pandemide. Pandemi dönemini iyi geçirdik. Hemen sonrasına yapılan müsabakalarda çok iyi başarılar aldı. Pandemi sürçeni en iyi şekilde değerlendirdik” dedi.
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