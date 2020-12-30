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(Özel haber) Marius Sumudica’dan Türk vatandaşlığı başvurusu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek için evraklarını hazırlayarak İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de Rumen hocanın kararını desteklediklerini ve kendisine her türlü desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Spor 30.12.2020, 13:40
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(Özel haber) Marius Sumudica’dan Türk vatandaşlığı başvurusu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek için evraklarını hazırlayarak İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de Rumen hocanın kararını desteklediklerini ve kendisine her türlü desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Süper Lig’de son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımların başında gelen Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarılı ve hırçın hocası Marius Sumudica ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gaziantep ekibinde yaklaşık iki yıldır görev yapan ve daha önce de bir yıla yakın Kayserispor’u çalıştıran Rumen teknik adam, Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

Her fırsatta Türkiye’de çok mutlu olduğunu ve Türk insanını çok sevdiğini ifade eden Marius Sumudica, ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye’de vatandaşlık işlemlerini başlattı. Türk vatandaşlığına geçmek için çok istekli olduğunu vurgulayan ve her maçın ardından bu açıklamasını yineleyen Marius Sumudica, bu yöndeki ilk başvuru işlemini yaparak evraklarını İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Mehmet Büyükekşi: "Hocamız vatandaşlık için çok istekli, biz de destekçisiyiz"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, başarılı teknik adamın bu konuda oldukça istekli olduğunu ve başvuru evraklarını ilgili bakanlığa ulaştırdığını aktardı. Büyükekşi, "Hocamızın bu yönde bir talebi vardı. Biz de kendisine bu konuda her türlü desteği vereceğimizi ilettik. Kendisi zaten Türkiye’yi ve Türk insanını çok seviyor. Her açıklamasında burayı ikinci vatanı olarak gördüğünü belirtiyordu. O yüzden bu yönde bir isteği uzun zamandır vardı. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda ilk başvuruyu İçişleri Bakanlığı’na yaptık. Gerekli evraklar da teslim edildi. Süreç netleşince hocamızla beraber gerekli açıklamaları da yapacağız" dedi.

"Yüksek ihtimalle kendi ismini kullanmaya devam edecek"

Başkan Büyükekşi, Rumen çalıştırıcının vatandaşlığa kabul edilmesi durumunda hangi ismi kullanacağı ile ilgili soruya ise, "Hocamızın vatandaşlık işlemleri yeni başladı. O yüzden isim konusunda bir netlik yok ama biz o konuda bir değişikliğin olmasını beklemiyoruz. Yani hocamız vatandaşlığa kabul edilmesi durumunda yüksek ihtimalle kendi ismini kullanmaya devam edecek" diye konuştu.
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