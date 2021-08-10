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(Özel haber) Hatayspor, Simon Falette ile anlaştı

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Falette ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun yarın Hatay’da olması bekleniyor.

Spor 10.08.2021, 16:38
(Özel haber) Hatayspor, Simon Falette ile anlaştı

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Falette ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun yarın Hatay’da olması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper arayışı içinde olan bordo-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe’de yarım sezon top koşturan Gine asıllı Alman futbolcu Simon Falette ile prensipte anlaştı.

Edinilen bilgilere göre sol ayaklı bir stoper arayan Hatayspor, teknik heyetin raporları doğrultusunda Falette ile ilgilenmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan bordo-beyazlı ekip, bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırdı. Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncusunun yarın Hatay’da olması bekleniyor.

Falette; Lorient, Brest, Metz, Eintracht Frankfurt, Hannover 96 formaları giydi.
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