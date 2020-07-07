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(Özel haber) Hasan Çavuşoğlu’ndan Erol Bulut açıklaması
AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU, SEZON SONU FENERBAHÇE’YE GİDECEĞİ ŞEKLİNDE KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNARAK,” YALAN HABER YAPIYORLAR. HOCAMIZ BURADAYKEN BAŞKA BİR KULÜPLE GÖRÜŞECEK KARAKTERE SAHİP DEĞİL” DEDİ.
Spor 07.07.2020, 17:28
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’un sezon sonu Fenerbahçe’ye gideceği söylentilerine ilişkin, "Yalan haber yapıyorlar. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" dedi.
Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan turuncu-yeşilli ekibin Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, “Ben de buradan söylüyorum. Yönetim olarak inkar ettiğimiz bir konu yok. Çünkü yalan haber yapıyorlar. Hocamız kimseyle anlaşmadı. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil” ifadelerini kullandı.
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