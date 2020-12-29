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(Özel haber) Ertuğrul Ersoy: "Milli Takım hedefimde sapma yok"

Fransa’nın Le Havre takımında futbol hayatını sürdüren başarılı Türk oyuncu Ertuğrul Ersoy, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımı’nın kadrosunda olmak istediğini söyleyerek, "Fransa’da geçirdiğim 1.5 yılın ardından doğru bir karar aldığımı düşünüyorum ve bunun etkilerini de inanıyorum ki tekrardan mayıs ayında oradaki arkadaşlarımın arasında olarak gösterebileceğimi düşünüyorum. Hedefimde hiç bir sapma yok. Bugün olmasa bile bir gün gerçekleşeceğini biliyorum" dedi.

Spor 29.12.2020, 10:44
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(Özel haber) Ertuğrul Ersoy: "Milli Takım hedefimde sapma yok"

Fransa’nın Le Havre takımında futbol hayatını sürdüren başarılı Türk oyuncu Ertuğrul Ersoy, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımı’nın kadrosunda olmak istediğini söyleyerek, "Fransa’da geçirdiğim 1.5 yılın ardından doğru bir karar aldığımı düşünüyorum ve bunun etkilerini de inanıyorum ki tekrardan mayıs ayında oradaki arkadaşlarımın arasında olarak gösterebileceğimi düşünüyorum. Hedefimde hiç bir sapma yok. Bugün olmasa bile bir gün gerçekleşeceğini biliyorum" dedi.

Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Fransa’daki yaşantısı, futbol kariyeri ve hedefleri ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1.5 yıl önce Bursaspor’dan Le Havre’ye uzanan bir maceraya başladığını hatırlatan Ersoy, "Orada kendime yeni bir hayat ve düzen kurdum. İlk gittiğim yıl biraz zorluklar yaşadım zamanla oraya alışmaya başladım. Fransızca öğrendikten sonra oraya uyumum daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. 1.5 yıllık süre zarfında kendimi hem saha içinde hem de saha dışında ciddi anlamda geliştirdim. Entelektüel bir insan seviyesine gelebilmek için kendime önemli şeyler kattım. Bu durumdan çok memnunum. Benim için çok iyi bir dönem oldu. Öncelikle saha dışında kattığı şeylerden bahsedersem yeni bir dil ve yeni bir kültür öğrendim. Yeni insanlar tanıdım, farklı yerler gördüm. Kendi ülkemi dışarıdan izleme ve analiz etme şansına sahip oldum" diye konuştu.

"Futbolun atar damarını parçaladı"

Korona virüsten kaynaklanan sorunlarını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Yaşadığımız süreç futbolun atar damarını parçaladı diyebilirim. Bizim enerjimizi yükselten şey taraftarlarımız. Zaman zaman ülkemizde yaşadığımız baskılı süreçlerde taraftarlar konusunda biraz daha sakin davranılabilse veya taraftarsız maçlar oynasak nasıl olur diye aklımdan geçiyordu ama bu dönemde deneyimledim ki taraftarsız futbol, futbol değil. Bizim bütün enerjimizi ve performansımızı yükselten sahada diri tutan şey bizlere destek olan taraftarımız. Bazen düşünüyorum şöyle bir açıklama gelse ’pandemi 2 yıl daha devam edecek ve maçlar taraftarsız oynanacak’ benim şahsi fikrim 2 yıl futbol oynamama yönünde olur. Tahminimce bütün futbolcularda aynı yönde düşünüyordur. Kariyerimize başladığımızdan itibaren alışık olduğumuz şey taraftarlarımızın bizleri izlemesi. Aslında bizi diri tutan şey taraftarlarımızdı. Onların yokluğu performans anlamında bizleri etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Milli Takım hedefimde sapma yok"

A Milli Futbol Takımı hakkındaki düşüncelerini dile getiren başarılı defans oyuncusu, "Fransa’da geçirdiğim 1.5 yılın ardından doğru bir karar aldığımı düşünüyorum ve bunun etkilerini de inanıyorum ki tekrardan mayıs ayında oradaki arkadaşlarımın arasında olarak gösterebileceğimi düşünüyorum. Hedefimde hiç bir sapma yok. Bugün olmasa bile bir gün gerçekleşeceğini biliyorum. Saha içinde, saha dışında doğruları yapmak için çabalayan bunu arzulayan bunun için fedakarlık yapan ve kendini buna adamış bir Ertuğrul Ersoy var" ifadelerini kullandı.

"Kendime yatırım yapıyorum"

Fransa’daki hayatında Türkiye’deki hayatına göre bazı değişiklikler yaptığını aktaran Ertuğrul Ersoy, "Kendimi sadece futbola ve kişisel gelişime odakladım. Saha içi desteği olarak özel antrenörüm ve diyetisyenim benimle birlikte yaşıyor. Saha dışında sosyal medyam ve iletişimim ile alakalı bir ekiple çalışıyorum. Yaptığım bütün bu çalışmaların sebebi hem saha dışındaki bireysel gelişimimi yükselterek daha entelektüel bir insan olmak ve daha önemlisi futboluma bir şeyler katmak. Bunun için böyle bir ekiple çalışıyorum. Aslında kendime bir yatırım yapıyorum. Futbolun saha dışında yapılabilecek doğruları birdir iyi dinlenmek, iyi beslenmek ve çalışmak bende bunları yapmaya çalışıyorum bugün olmasa bile bir gün ciddi anlamda başarılı olacağımı düşünüyorum. Çünkü başarıyı yakalayan insanlar bu şekilde başarılı olabiliyor bunun başka bir formülü yok ve bende bu formülü biliyorum. Çalışmak, beslenmek ve dinlenmek" değerlendirmesinde bulundu.

"Irkçılığa karşı tüm dünyanın ortak bir tepki koyması lazım"

Dünyada hala süren ırkçılık olayları ilgili de konuşan Ersoy, "Dünyada hastalıklı zihniyetli insanlar her yerde var. Bir kişinin yaptığı hareketle bir ülkeyi bir takımı veya bir kurumu zedelemek doğru olmaz. Burada yapılacak şey hepimizin birleşerek bunları yapan insanlara ortak bir tepki koyması ve bu tarz insanların cezalandırılması. Irkçılık söylemleri içerisinde olan insanları da kınamak bizim en büyük görevlerimizden biri olmalı. Bizim güzel ülkemizde bu tarz olaylara rastlamıyoruz ancak umarım dünyada da en kısa zamanda biter. Nasıl ki krallıklar yıkılmış, düşünce akımları, sistemler ve kafa yapıları zamanla değişmişse ırkçılık ile ilgili bu düşünceler de tümüyle yok olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
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