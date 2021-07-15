(Özel haber) Engin Anlı: "Manisa şehri önümüzdeki sezon hak ettiği yere Süper Lig’e dönecektir"

Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, “Manisa şehri buralarda olmayı çok özledi. Manisa Futbol Kulübü ile birlikte Manisa şehri de en iyi şekilde TFF 1 Lig’de temsil edilecek. Dilerim önümüzdeki sezondan itibaren de hak ettiği yere Süper Lig’e dönecektir” dedi.

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden olan Manisa Futbol Kulübü’nde başkan vekili Engin Anlı, yeni sezonu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. TFF 1. Lig’de belli olan yeni sezon fikstürünün tüm takımlara hayırlı olmasını temenni eden Engin Anlı, “İnşallah sakatlıksız kazasız belasız tüm takımlarımız sezonu mutlulukla huzurla bitirirler. İlk etapta baktığımızda bizim açımızdan güzel bir fikstür çekimi oldu. İlk hafta İstanbulspor deplasmanında sezonu açacağız. Son haftayı bay geçeceğiz. Geçen sezon 2. Lig’de şampiyon olduğumuzda da biz son haftayı bay geçmiştik. Bu bizim açımızdan bir işaret olabilir. Manisa şehri buralarda olmayı çok özledi. Manisa Futbol Kulübü ile birlikte Manisa şehri de en iyi şekilde TFF 1. Lig’de temsil edilecek. Dilerim önümüzdeki sezondan itibaren de hak ettiği yere Süper Lig’e dönecektir” şeklinde konuştu.

"Bu sezon Manisa ile kucaklaşma sezonumuz"

Bu sezon stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle taraftar alınmasına da değinen Anlı, müsabakalarını ilk etapta Akhisar Stadı’nda oynayacaklarını belirterek, "Geçen sezon çok başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Bu anlamda tek eksiğimiz taraftarlarımızdı. Namağlup şampiyon olurken çok güzel futbol ortaya koyarak şampiyonluğa ulaştık. Bu güzel futbolu taraftarlarımız canlı olarak izleyemediği için biraz buruktuk ama bu sezon yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarımızla buluşacağız. Bu sezon Manisa ile kucaklaşma sezonumuz olacak. İlk etapta maçlarımızı Akhisar Stadı’nda oynayacağız. Manisa 19 Mayıs Stadı tadilatta olacak. Tadilat tamamlanınca Manisa 19 Mayıs Stadı’na döneceğiz ve tam anlamıyla Manisa ile kavuşacağız" açıklamasını yaptı.

"Şu anda bir santrfor transferimiz tamamlanmak üzere”

Engin Anlı, yeni sezon öncesi transferi de büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Biz transferi büyük ölçüde tamamladık. Geçen sezon şampiyon olan kadromuzu da büyük oranda koruduk. Üzerine önemli noktalara takviyeler yaptık. Eksik olduğumuz noktalara takviyeler yaptık. Teknik direktörümüz Serkan Özbalta’nın istediği noktalara takviyeler gerçekleştirdik. Şu anda bir santrfor transferimiz bitme aşamasında. Bir sol kanat oyuncusu bir de 8-10 numara bölgesine oyuncu takviyesi gerçekleştirdikten sonra transferi yüzde 99 tamamlamış olacağız. Takımımız Afyon’da ilk etap kampını sürdürüyor. İkinci etap kampımızı da önümüzdeki hafta tam kadro gerçekleştireceğiz ve ligin başlamasını bekleyeceğiz."