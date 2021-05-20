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(Özel haber) Dağcılardan Erciyes’e ’19 Mayıs’ tırmanışı

KAYSERİ (İHA) – Kayseri’de 50 dağcı, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 3 bin 916 rakımlı Erciyes dağına tırmanarak zirvede İstiklal Marşı’nı okudu.

Spor 20.05.2021, 11:26
(Özel haber) Dağcılardan Erciyes’e ’19 Mayıs’ tırmanışı

KAYSERİ (İHA) – Kayseri’de 50 dağcı, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 3 bin 916 rakımlı Erciyes dağına tırmanarak zirvede İstiklal Marşı’nı okudu.

Kayseri’de K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü üyesi 50 yerli ve yabancı dağcı, milli dağcı İsmail Yılmaz rehberliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 3 bin 916 rakımlı Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada hem 19 Mayıs’ı kutladı hem de zirvede İstiklal Marşı’nı okudu.

Dağcılara, Türkuaz Doğa Sporları, Arama ve Kurtarma Derneği de destek verdi.
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