(Özel haber) Cumhurbaşkanı’ndan sporcu bursu belgesini aldı, gözünü olimpiyatlara dikti

Bursa’da babasız büyüyen engelli sporcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sporcu bursu belgesini aldı ve gözünü 2028 olimpiyatlarına dikti.

Doğuştan bir kolu olmayan 18 yaşındaki Erhan Yağız Söylemez, hocalarının yönlendirmesiyle 8 yıl önce tekvandoya başladı. Türkiye 3’üncülüğü elde eden Söylemez, paralimpik milli sporcu olmaya hak kazandı. Bir kolu olmamasına ve 7 yaşında babasını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyip sımsıkı tutundu. Derslerini de aksatmayan başarılı sporcu, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nü, kazandı. Devletin belirlediği 52 vakıf üniversitesinin milli sporculara burs verdiğini öğrenip başvuran Erhan Yağız Söylemez, yüzde yüz burs almaya hak kazandı. Söylemez, milli sporcu bursu tanıtım toplantısında burs belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Gözünü 2028 olimpiyatlarına diken milli sporcu, buradan şampiyonluklarla dönmeyi hedefliyor.

Hocalarının yönlendirmesiyle 8 yıl önce tekvandoya başladığını ifade eden Erhan Yağız Söylemez, "7 yaşında babamı kaybettim. Engelli olarak dünyaya geldim ama hayata küsmedim. Futbolcu olmayı çok istiyordum ama hocalarım beni tekvandoya yönlendirdi. Bende 5’inci sınıfta tekvando yapmaya başladım. Türkiye üçüncüsü olmayı başardım. 2019 yılında milli sporcu olmaya hak kazandım. Engelli milli sporculara burs verildiğini öğrendim. Başvurdum, kabul gördü. Düzenlenen törenle burs belgemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldım. Hedefim 2028 olimpiyatlarına katılıp başarı elde etmek" dedi.