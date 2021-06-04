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(Özel haber) Aykut Kocaman’ın önceliği sol bek, forvet ve kanat transferi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer listesini yönetime sundu. Kocaman, öncelikle 1 sol bek, 1 forvet, 1 de kanat oyuncusunun takıma kazandırılması gerektiğini turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

Spor 04.06.2021, 14:16
(Özel haber) Aykut Kocaman’ın önceliği sol bek, forvet ve kanat transferi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer listesini yönetime sundu. Kocaman, öncelikle 1 sol bek, 1 forvet, 1 de kanat oyuncusunun takıma kazandırılması gerektiğini turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

Geride kalan sezonda adeta kabusu yaşayan ve son haftalarında küme düşme tehlikesini yakından hissettiği Süper Lig’i 48 puanla 12. sırada tamamlayan Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni sezonda aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için transfere önem veriyor. Yönetime listesini sunan Kocaman, ön plana ise 3 bölgeyi çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı, 1 forvet, 1 sol bek ve 1 de kanat transferi istiyor. Kocaman’ın listesinde forvet mevkiinde ise 3 aday bulunuyor. Turuncu-lacivertli yönetim, yapacağı görüşmeler neticesinde en uygun isimleri kadroya katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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