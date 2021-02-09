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(Özel haber) Ayhancan Güven: “Artık Porsche Super Cup’ı kazanmak istiyorum”

Başarılı sporcu Ayhancan Güven, 2020 yılının kendisi adına durağan geçtiğini belirterek, “Artık Porsche Super Cup’ı kazanmak istiyorum. 2021’deki ana hedefimiz budur” dedi.

Spor 09.02.2021, 10:36
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(Özel haber) Ayhancan Güven: “Artık Porsche Super Cup’ı kazanmak istiyorum”

Başarılı sporcu Ayhancan Güven, 2020 yılının kendisi adına durağan geçtiğini belirterek, “Artık Porsche Super Cup’ı kazanmak istiyorum. 2021’deki ana hedefimiz budur” dedi.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2020 yılında yaşadıkları ve 2021 yılına dair hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Sanal Le Mans yarışlarını değerlendiren Güven, “Çok zor bir seneydi. Ben yıllardır, gerçek Le Mans 24 Saat Yarışını kazanmanın hayalini kuruyordum. Bu sene her şey değiştiği gibi Le Mans da değişti. Sanal olarak düzenlendi. Ben de tarihteki ilk Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı’nı kazanmış oldum. Tabii ki aklıma bu yarışı sanalda kazanacağım hiç gelmezdi. Ama böyle bir süreçte yarışların sanallaşmasına öncülük yaparak, bu zorlu yarışı kazanarak 2020’ye iyi bir başlangıç yapmış olduk” dedi.

“2020 hayalimdeki gibi bir sezon değildi”

Geçtiğimiz yılın tam istediği gibi geçmediğini ifade eden Güven, “Açıkçası 2020, benim son 2-3 senedir gelen ivmemin devamı olmadı. Biraz daha stabil geçti benim için. Bir önceki sonuçlarımla ya aynı ya da biraz daha geride sonuçlar elde ettim. Porsche Super Cup’ı 3., Fransa Şampiyonası’nı ise talihsiz bir şekilde ikinci bitirdim. Onun için aslında benim hayalimdeki gibi bir sezon değildi. Ama pandeminin ve dünyanın durumuna bakıldığında verimli bir seneydi diyebilirim. Şimdi 2021’e daha iyi hazırlanıyoruz ve korona konusunda da daha hazırlıklıyız. Umarım daha başarılı bir yıl yaşarız” ifadelerini kullandı.

“Sanal yarışlar giderek büyüyecek”

Sanal yarışların önümüzdeki yıllarda ayrı bir sektör olacağına dikkat çeken Güven, “Sanal yarışlar gerçekten de çok fazla ilerledi. Bu süreçte 15-20 senelik bir yolu, çok kısa sürede aldı. Bence bu ivme bu şekilde devam edecek. 15 sene sonra sanal yarışların da ayrı bir sektör olacağını düşünüyorum. Yani gerçek yarış ortadan kalkacak ya da sanal yarış gerçeğinin yerine geçecekten ziyade, iki faklı sektörün aynı anda olacağı bir durumdan bahsedeceğiz. Belki simülasyonun biraz daha büyük olması mümkün bile olabilir ama iki yarış da aynı anda devam edecektir” dedi.

“Her yerde en iyisi olmak istiyorum”

2021 yılında hedefinin birincilik olduğunu ifadede eden Güven, “Artık Porsche Super Cup’ı kazanmak istiyorum. Bu şampiyonada önce 2. olduk, geçen sene 3. olduk. Artık hedefimiz birincilik. 2021’deki ana hedefimiz budur” dedi. Güven, hayalinin ise Porsche’de emekli olmak olduğunu belirterek, “Motor sporları çok değişen bir dünya. Motor sporlarının nereye gideceğini tahmin edemiyorum. Ben her zaman bulunduğum her yerde en iyisi olmak istiyorum. Geçen sene en büyük hayalim olan Porsche Fabrikası’na girmeyi başardım. Bu sene de devam ediyorum. Hayalim öncelikle bu fabrikadan emekliliğe kadar giden bir kariyer oluşturmak. Marka beni nerede konumlandırırsa ben de o seviyede elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu anlamda da en büyük hayalim Porsche’de emekli olmak diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Ülkemizdeki yarışlara bizim pilotlarımızın katılması gerek”

Formula 1’in geçen sene Türkiye’de koşulmasını değerlendiren Güven, “Kesinlikle katkılı oldu. Özellikle pistimizin dünyada yeniden hatırlanması önemli bir konuydu. Belki bu sayede önümüzdeki yıllarda Formula 1 ve/veya diğer önemli yarışlar da ülkemize gelebilir. Bu açıdan önemliydi. Ama en önemli konu şu. Ülkemizde yapılan büyük yarışlarda bizim pilotlarımızın da yarışıyor olması lazım. Bu bağlamda Formula 1’in gelmesi tabii ki önemli bir adımdı ama asıl öncelikli olan her zaman sporcu” dedi.

“Motor sporlarında Türkiye’de ivmelenme başladı”

Ülkede motor sporlarının büyük ivme yakaladığını belirten Güven, “Türkiye’de motor sporları açısından ivmelenmenin başladığını düşünüyorum. Motosiklette Kenan Sofuoğlu’nun 10 sene önce başlattığı bir akımın yetiştirdiği genç yıldızları görebiliyoruz. Otomobilde umarım bunun başını ben çekebilirim. Birkaç senedir dünyada ismimi de duyurmaya başladım. Genç bir yaştayım. İnşallah bunu devam ettirebilirsem, benden sonraki pilotlarla birlikte hem 2 teker hem de 4 tekerde de trend ülke haline gelebiliriz” açıklamasını yaptı.

“Red Bull ile çok mutluyum”

Red Bull sporcusu olmanın kendisini özel bir yere koyduğunu söyleyen Güven, “Öncelikle Red Bull, Formula 1 gibi motor sporlarının zirvesi olarak değerlendirebileceğimiz bir şampiyonada şampiyonluğa oynayan iki takım olan bir marka. Ayrıca her branşın da en iyi sporcularıyla çalışıyor. Red Bull sporcusu olmak beni, rakiplerim ve yaşıtlarımdan ayrı ve özel bir noktaya koyuyor. Bu da çok özel bir duygu. Bence her sporcunun hayallerinden biri. Bu ayrıcalığa ben çok genç yaşta ulaştım. Bu sebeple çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

Son olarak motor sporlarında kariyer yapmak isteyenlere Güven, şunları söyledi:

“Dijital yarışlar, Türkiye şartlarında bence çok iyi bir gelecek olanağı gibi duruyor. Çünkü yükselen bir trendi var. Daha fazla koltuk şansı var. Gerçek hayatta bu sayılar çok kısıtlı ve o noktaya gelebilmek için çok fazla imkan ve fedakarlık gerekiyor. Ama sanal ortamda şans biraz daha yüksek. Ayrıca dediğim gibi yükselen bir trend. Sanal yarışların nereye gideceğini öngöremiyorum. Motor sporları her zaman motor sporları. Onun belli bir çizgisi var. Ama ben içinde olmama rağmen sanal yarışların 10 sene sonra nereye gideceğini kestiremiyorum. Ben ikisini de yapmaya devam ediyorum. İki tarafta da profesyonel sporcuyum ama sanal yarışların gerçek yarışlardan çok farklı noktalara gideceğini düşünüyorum.”
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