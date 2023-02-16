(Özel haber) Altay Bayındır: “Bizler de buraya geldik, halkımızı davet ediyorum”

Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, Ülker Stadyumu’nda depremzedeler için başlatılan kampanya için kan bağışına katılarak destek verdi. Bayındır, kan bağışı için vatandaşlara da çağrı yaptı.

Fenerbahçe tarafından Ülker Stadyumu’nda depremzedeler için başlatılan kan bağışı kampanyasına Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır da katıldı. Başarılı kaleci, kan bağışının ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki file bekçisi, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, “Kızılay’ın ve kulübümüzün ortaklaşa başlattığı bu yardım kampanyası ülkemiz ve mevcut içinde bulunduğumuz durum için gerçekten çok çok önemli. Bizler de sporcular olarak, buraya geldik. Halkımızı da davet ediyorum. Çünkü zor bir dönem ve uzun vadeli bir süreçten geçiyoruz. İnsanlarımızın, hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bizler de elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Birlikte kelimelerin yetersiz kaldığı bir durumu birlikte yaşıyoruz. Bundan sonrası içinde her birlikte mücadeleye, yardım etmeye, ne yapabilirsek onu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. Atlatılacak bir süreçte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kalıcı izler bırakacak bir durum yaşıyoruz. Üstümüze, üzerimize ne düşüyorsa bundan sonrası için yapacağız. Burada ne hakkında konuşursak konuşalım, ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsanlar zor durumda, zor şartlar altında, zor şeyler yaşıyor. Hala göçük altından çıkan insanlarımız var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizler onlar için en büyük duacılarız ve buradan elimizden ne gelebiliyorsa yapıyoruz. Kulübümüze ve Kızılay’a da teşekkür ederim, böyle bir kampanya düzenledikleri için” şeklinde konuştu.