(Özel haber) Ahmet Özdoğan: "Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu"

Galatasaray eski yöneticisi Ahmet Özdoğan, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan’ın TFF’den 2013 yılında aldığı cezaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü kapsamında karar vermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sedat Doğan’a verdiği mücadele için teşekkür ediyoruz. Çünkü dokunulmayan denilen federasyon ve Tahkim Kurulu’na dokunulmuştur. Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu. Türk futboluna özgürlük geldi. Bunu kim getirdi, Galatasaray Spor Kulübü getirdi" dedi.

Galatasaray eski yöneticisi Ahmet Özdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan’ın 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği, Tahkim Kurulu’nun da onayladığı cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyıp geçtiğimiz günlerde bu kararı lehine çevirmesini değerlendiren Özdoğan, "Sedat Doğan’a verdiği mücadele için hem Galatasaraylı olarak hem de Türk sporsever olarak çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dokunulmayan denilen artık federasyon ve Tahkim Kurulu’na dokunulmuştur. Sedat Doğan’ın 2013-2014 yıllarında yaptığı bu başvuru çok önemliydi. Kendisi bunu 2021 yılına kadar takip etti. Bunu Türk futbolu için yaptı. Sadece Sedat Doğan’a teşekkür etmemek lazım. Ünal Aysal’a teşekkür etmek lazım. Ünal Aysal da o dönemde Sedat Doğan’ın başkanıydı ve onun arkasında durdu. Bugünkü karar sonucu Türk kamuoyu merak ediyor. Ne oldu? Örnek ile açıklayım. Daha iki gün önce Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Bu kararlarda Fenerbahçe Futbol AŞ idarecileriyle ilgili bir karar verilmesi lazımdı. Aynen okuyorum. ’Fenerbahçe Futbol AŞ’nin kulüp televizyonunda ve kulüp resmi sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı federasyonun 38/4. Maddesin uyarınca 100 bin TL para cezası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına’. Aynı şekilde yine iki yöneticiye daha ceza vermişler, onlar da kaldırılmış. Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu. Maçtan sonra bir yönetici demeç veriyordu. Hemen sportmenliğe aykırı hareket ve ceza veriyorlardı. Şimdi artık ceza veremezler. Şimdi bakacaklar, hakaret var mı, Türk sporuyla ilgili kötü bir söz var mı diye. Eğer yoksa bu ifade özgürlüğünde değerlendirilecek ve hiçbir şekilde ceza verme şansları olmayacak. Türk futbolunda özgürlük geldi. Bunu kim getirdi, Galatasaray Spor Kulübü getirdi. Galatasaray Spor Kulübü öyle bir şekilde getirdi ki ilk Tahkim Kurulu kararlarında da ezeli rakibi Fenerbahçe’nin kulübü ve yöneticilerinin para cezasını kaldırma durumunda kaldılar. Galatasaray Spor Kulübü evrenseldir. Galatasaray herkes için öncüdür. Türk futbolu için öncüdür. O nedenden dolayı Sedat Doğan’a, Ünal Aysal’a, bunun arkasında olan Tüm Galatasaray camiasını kutlamak lazım" diye konuştu.

"Eğer seçim olmazsa Galatasaray’da bir ortak aklın bu işe el koyup, çözmesi gerek"

Yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan ve görev alacaklara başarılar dileyen Ahmet Özdoğan, "Çünkü çok zor bir döneme geldiler. İnşallah Allah onları utandırmadan yollarına devam ederler. Şöyle bir gerçek var. Pandemi dönemindeyiz. 29 Mayıs’ta yapılamayacağı belliydi ama 19’unda büyük ihtimalle seçimlerin yapılabileceğini düşünüyorum. Ama yapılamayadabilir. Galatasaray Spor Kulübü bir an önce kim yönetecekse o genel kuruldan aldığı yetkileri bir an önce alsın ve kullansın isteriz. Eğer olmazsa da Galatasaray’da bir ortak aklın bu işe el koyup, hep birlikte bu işi çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sporda boşluğa yer yoktur. Spor çok çabuk hareket etmeyi gerektirir. Bir boşluk doğarsa orada çok ciddi problemler çıkar. Galatasaray sadece bu senesini değil, daha sonraki seneleri de kaybedebilir. Onun için akılcı ve çözümcü önerilerle Galatasaray Genel Kurulu artık bence devreye girmeli, eğer herhangi bir şekilde erteleme olursa ve gereğini yapmalıdır. Ortak aklı ortaya çıkarmalıdır. Tüm başkan adayları ve genel kurulun önemli insanlarının olduğu büyük bir masa kurularak Galatasaray bütün sorunları kısa zaman içinde çözer. Eğer erteleme olursa çözüme kavuşturulmalıdır. Şu anki yönetim kurulunun görevi bitmiştir. Şu anki yönetim kurulu sadece Galatasaray’da seçim işlerini yapmakla görevlidir. Onun dışında alacağı kararlar çok geçerli değildir" şeklinde konuştu.

"Galatasaray Genel Kurulu çok akıllı bir genel kuruldur"

Önemli olan şeyin Galatasaray’ın sorunlarının neler ve nasıl çözüleceği olduğunu ifade eden Özdoğan, "Bu sorunları çeşitli şekillerde, 4 tane çok değerli Galatasaraylı aday oldu. Çözmeye çalışıyorlar. Ben Galatasaray’da her zaman şuna çok inandım; demokrasinin olduğuna inandım. Galatasaray bence önce mali kongrelerini yapmalıydı. Mali kongreleri yaptıktan sonra seçime gitmesi daha doğru olurdu. Ama bugünkü şartlarda bunun yapılamayacağı gözüküyor. İlk önce seçim yapılacak. Şunu diyemezsiniz, niye 4 aday oldu diye. Yarın belki 5-6 aday olacak. Ama sonuçta genel kurul karar verecek. Genel kurul bunları birleştirebilir. Nasıl birleştirir, 1 tane aday çok yüksek oy alır mesela genel kurul öteki adaylara gerekli cevabı vermiş olur gibi. Galatasaray Genel Kurulu çok akıllı bir genel kuruldur. Galatasaray Genel Kurulu ne isterse o olur Galatasaray’da" dedi.

"Galatasaray’da çözüm bitmez, yeter ki isteyelim"

Seçimlerin ertelenmesi durumunda oluşacak boşlukta geniş bir masanın kurulması gerektiğini belirten Ahmet Özdoğan, "Bu geniş masada bugünkü yönetim olmalı. O 4 değerli başkan adayı da olmalı. Galatasaray’ın bu geniş masayı kurabilecek kanaat önderleri var. O gerçek kanaat önderleri bu geniş masayı kurduklarında hem şimdiki yönetim hem de 4 başkan adayı bir araya gelir. Konu Galatasaray’dır çünkü ve ortak akılla bir çözüm bulurlar. Ben 2015’ten beri Galatasaray’da ortak akıl olması gerektiğini savunan bir insanım. Bunu Galatasaray’ın gündemine getirdiğimde de farklı yorumlar yapılmıştı. Bugün yine ortak akılla ihtiyaç vardır. Genel kurulun olaya girmesine ihtiyaç vardır. Mesela bunlar eski başkanlar vardır, İzzettin Doğan gibi çok değerli büyüklerimiz vardır. Çok eskiden gelen tecrübeli insanlar vardır. Bunların hepsi bir araya gelirler o zaman bir karar çıkartırlar ve bu aradaki geçişi çok net olarak, çok da iyi bir şekilde ve katkı sağlayarak kapatabilir, daha da iyi olabilir. Çünkü camia o zaman daha birleşecektir. Bu olabilir, zor bir şey değil. Yeter ki istensin. Galatasaray’da çözüm bitmez, yeter ki isteyelim. Her zaman Galatasaray’ın çok büyük uluslararası bir marka olduğu ve hiç tartışmasız, çok ciddi bir dünya markası olduğudur" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray veya hangi takım olursa olsun yönetime rağmen şampiyon olamazsınız"

Futbol takımını da değerlendiren Ahmet Özdoğan, "Futbol takımının sezonu aslında ikinci tamamlamasıyla ilgili Fatih Terim’in son açıklamaları çok önemli. Fatih Terim’in son açıklamalarında şunu söylüyor, ’Bazı şeylere rağmen şampiyon olamadık’. O bazı şeyler dediği şey çok açık ve net. Yani diyor ki, ’yönetime rağmen şampiyon olamadık’. Bu Fatih Terim’in yaşadıklarıyla ve daha önce de ’Yalnızım’ diye bir röportajı vardı. Bu röportajlar şunu gösterdi. Bunu biz zaten başından beri savunuyoruz. Çünkü niye savunuyoruz. Ben 1996-2000, 2004-2006 yıllarında Galatasaray’da yönetim kurulu üyeliği yaptım. 6 yıllık yönetim kurulu üyeliğim esnasında 5 şampiyonluk, 1 tane Türkiye Kupası’nı aldık. O nedenden dolayı şunu çok net olarak bilirim ki Galatasaray veya hangi takım olursa olsun eğer yönetime rağmen şampiyon olamazsınız. Yönetim, teknik kadro, tüm personel, genel kurul ve taraftar. Bu bütünlüğü sağlarsanız ancak siz şampiyon olursunuz. Yoksa siz yönetime rağmen şampiyon olma şansınız yoktur. Zaten Fatih Terim de bunu ifade etti. Ama Galatasaray bir şampiyonluğu kaybederek bunu test etti. Bu zaten eski tecrübelerimizde de var" şeklinde konuştu.

"Galatasaray’da çözümsüzlük diye bir şey yoktur"

Galatasaray’da çözümsüzlük diye bir şeyin olmadığını ifade eden Özdoğan, "Galatasaray, Türkiye’nin dünya markasıdır. Dünyaya açılan yüzüdür. Galatasaray önümüzdeki günlerde ne olursa olsun bugünkü gündeme bağlı kalarak değil, ilerde çok farklı şeyler yapacağını, aslında bu alınan kararlarla göstermiştir. Daha da farklı şeyler yapacağız önümüzdeki günlerde. Burada önemli olan şey, takipçilik olması, Galatasaray’a olan bağlılık ve tutku. Galatasaray’ın evrensel olması" diyerek sözlerini tamamladı.