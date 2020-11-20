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Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe’yi 3-2 yendi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 7. hafta maçında Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

Spor 20.11.2020, 18:27
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Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe’yi 3-2 yendi
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Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 7. hafta maçında Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 7. hafta Özel Gelişim Koleji ile Fenerbahçe arasında oynanan maç başladı. Özel Gelişim Kampüsü’nde oynanan karşılaşmanın galibi, 28-26, 20-25, 25-21, 22-25, 16-14 set sonuçlarıyla 3-2 Özel Gelişim Koleji oldu.

Kadınlar 1. Ligi’nde 7. hafta mücadeleleri yarın ve ertesi gün oynanacak maçlarla devam edecek.
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