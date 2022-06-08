(ÖZEL) Eskişehirli genç kick boks şampiyonun hedefi Milli Takım

İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda Yıldızlar kategorisinde şampiyon olan 13 yaşındaki Emircan Coşkun’un hedefi Milli Takıma girmek.

İlk kez Dünya Kupası adı altında düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı Uluslararası Kick Boks Şampiyonası 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Ülkesini temsil etmek için şampiyonaya katılan genç eldiven Emircan Coşkun, büyük bir başarıya imza attı. Yıldızlar kategorisi 69 kiloda rakiplerini arka arkaya yenerek Dünya şampiyonu olan 13 yaşındaki Coşkun, başarılarına yenilerini eklemek istediğini vurguladı. İki ay boyunca gündüz okula, akşam ise antrenmana giderek zorlu bir hazırlık süreci geçiren Coşkun, sıkı çalışmaya devam ediyor.

“Yoğun bir antrenman döneminden geçtim”

Ailesinin desteği ile 7 yıldır Kick Boks yapan genç sporcu Emircan Coşkun, verdiği emeklerin meyvesini toplamak istediğini belirtti. Bir yandan eğitimine devam eden, bir yandan da yoğun antrenmanlar ile şampiyonalara hazırlanan Coşkun, “Birçok ülkeden sporcunun katıldığı Dünya kupasında birinci oldum. 69 kiloda yıldızlar kategorisinde üç maç yaptım. İki aylık bir süreçten geçtim. Hafta içi beş gün akşamları antrenmanlara devam ederek yoğun bir antrenman döneminden geçtim. Maçlar zordu, bir de yol çok zorladı beni. Şu anda Milli Takıma girmeyi planlıyorum, daha fazla başarı katmak istiyorum kendime. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.

“Benim başarılarımın devamını getiriyorlar”

Genç şampiyon Coşkun’un antrenörü olan Dünya şampiyonu Milli Kick Boksçu Seda Duygu Aygün, yetiştirdiği sporcuların başarılar elde ederek kendi yolundan gitmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Sayısız kez Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını deneyimleyen Aygün, antrenörlük kariyerinde de sporcularıyla birlikte şampiyonluklara koşuyor. Emircan Coşkun’un önemli bir başarıya imza attığını anlatan Aygün şu ifadeleri kullandı:

“Yetiştirdiğimiz sporcular bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Benim başarılarımın devamını getiriyorlar. Emircan Coşkun müsabakalarda rakiplerini arka arkaya yenerek, şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Ocak ayından itibaren biz bu süreci takip ettik. ‘Nasıl antrenman yapabiliriz, antrenmanlar ağır olacak bunun bilincinde olarak devam etmen gerekiyor’ dedik. Emircan da ‘Hocam siz ne derseniz ben varım’ dedi. Biz ona nasıl bir program söylediysek aynı şekilde uyguladı ve başarılı oldu. Emircan’la birlikte iki sporcum daha gitti. Onlar da maçlarını almışlar. Şimdi 20-27 Haziran’da Kocaeli’nde Türkiye Kick Boks Şampiyonası yaklaşık 13-14 sporcuyla oraya kulübümüzü ve ilimizi temsilen gidip başarılı olmak için mücadele vereceğiz”

“Bazı şeylerden fedakârlıkta bulunmak lazım”

Şampiyonluğa giden yolun yoğun antrenman sürecinden geçtiğini belirten Aygün, genç sporcuların başarı elde edebilmek için çok çalışması gerektiğini söyledi. Genç eldivenlerin daha büyük başarılara imza atabilmeleri için destek beklediklerini dile getiren Aygün, “Bir sporcunun Dünya şampiyonu olabilmesi için günde 6 saat antrenman yapması lazım. Bazı şeylerden fedakârlıkta bulunmak lazım. Biz sporcularımıza ‘İstersen hobi olarak yap, istersen bu işte başarılı olmak için yap’ diyoruz. Emircan, ‘Ben başarılı olmak ve sizin yolunuzdan gitmek istiyorum’ dedi. Ben günde 6 saat antrenman yaparak şampiyon oldum, sporcularımda bu şekilde arkamdan gelmesi gerekiyor. Hatta buraya gelmeden önce sabah koşumuzu yaptık. Saat 5’de tekrar bir antrenmanımız olacak. Ailelerin mutlaka bu ortamı görmelerini istiyorum. Ailelerde hep şöyle bir yargı var, ‘Çocuğumun burnu kırılırsa, çocuğum dışarıda birilerini dövmeye kalkarsa’ kesinlikle bunlar yanlış yargılar. Bu kadar başarılıyım daha burnum kanamadı. Antrenman süreçleri çok ağır, şuan Emircan öğrenci ama çalışarak hayatını idame ettirmek zorunda olan sporcularımız var. Bizler maçlara giderken Devletten bir destek alamıyoruz. Emircan’la beraber giden bürün sporcularımız, kendi ceplerinden harcama yaparak gitmek zorunda kaldılar, gidemeyen sporcularımız da oldu. Eskişehir’de iyi iş adamlarımız var, bize destek vermek için gönüllü olacaklarını düşünüyorum. Buradan da sizin aracılığınızla onlara çağrı yapmış olayım” dedi.