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(Özel) Engelli sporcunun Fildişi Sahili’nden Bağcılar’a uzanan basketbol serüveni

Fildişi Sahili’nden Türkiye’ye gelen 23 yaşındaki Said Camara, Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın gözdesi oldu. Saçlarının tarzı ve Türkçesi ile taraftarın da sempatisini toplayan Camara, “Türkiye insanları gerçekten güzel, bir şeye ihtiyacın varsa yardım ediyor. Takım benim ailem, doğuştan engelliyim ama takımda çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Spor 08.01.2022, 10:37
(Özel) Engelli sporcunun Fildişi Sahili’nden Bağcılar’a uzanan basketbol serüveni

Fildişi Sahili’nden Türkiye’ye gelen 23 yaşındaki Said Camara, Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın gözdesi oldu. Saçlarının tarzı ve Türkçesi ile taraftarın da sempatisini toplayan Camara, “Türkiye insanları gerçekten güzel, bir şeye ihtiyacın varsa yardım ediyor. Takım benim ailem, doğuştan engelliyim ama takımda çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Doğuştan engelli olan 23 yaşındaki Said Camara, küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duymaya başladı. Fildişi Sahili’nde yaşayan Camara, basketbol oynayabilmek için Cezayir’e gitti. Burada bir süre basketbol oynayan sporcu, bir yandan dünya engelli basketbolunu da takip etmeye devam etti. Türkiye’ye gelmeye karar veren Camara, önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda oynadı ardından Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na transfer oldu.

Antrenmanlar sonrası salonda tek başına saatlerce çalışıyor

Camara’nın Fildişi Sahili’nde Bağcılar’a uzanan azim dolu hikayesi herkese de örnek oldu. Basketbolda daha iyi olabilmek için arkadaşlarıyla yaptığı antrenmanlar sonrası salonda kalan Camara, tek başına uzun saatler çalışarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Zaman zaman maçlarda tekerlekli sandalyesiyle düşse de topu almak için hızla kalkan Camara, müsabalarda da mücadeleyi bırakmıyor. Türkiye’yi ve insanlarını çok sevdiğini anlatan sporcu, saç yapısı ve zaman zaman kelimeleri karıştırdığı Türkçesi ile taraftarın da sempatisini toplarken takımıyla ile aile gibi olduğunu anlattı.

“Takım benim ailem, çok mutluyum”

23 yaşındaki Said Camara, Türkiye’yi çok sevdiğini ve takım arkadaşlarıyla adeta aile gibi olduğunu söyledi. İnsanların istedikleri şeylerin peşinden gitmesi gerektiğini ifade eden Camara, “Önce benim babam geldi, ‘Türkiye çok güzel’ dedi. Türkiye insanları gerçekten güzel. Bir şeye ihtiyacın varsa yardım ediyor, eve gidiyorum bütün komşularım bana yardım ediyor. Takım benim aile, ben bir hata yaptıysam takım arkadaşlarımın yönlendirmesiyle daha güzel oldu. Burada tek yaşıyorum ama ailem burada sahada, kebap ve lahmacunu sevdim. Basketbola Cezayir’de başladım, Türkiye’ye geldim. Doğuştan engelliyim ama burada Bağcılar takımında ben çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Emrah Elban: “Özverisi Fildişi Sahili’nden Türkiye’ye gelmesinden belli”

Başka bir kıtadan Türkiye’ye gelen Camara’nın takıma çok kısa sürede uyum sağladığını, oyuncunun büyük bir azim ve çabayla müsabakalara hazırlandığını dile getiren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Antrenörü Emrah Elban, “Said Kamara, kendisi Fildişi Sahili’nden transfer oldu. Fildişi Sahili’nde çıkan savaştan dolayı Cezayir’e göç etmiş oradan basketbol hayatına başlamış. Başka takımların çok istemesine rağmen Bağcılar’ı tercih etti. Özverisi Fildişi Sahili’nden Türkiye’ye gelmesinden belli oluyordur. Bu branşı gayret ve azim olmadan yapmak da mümkün olmuyor. Çok büyük bir enerji getirdi. Güler yüzü, saç yapısıyla bir de samimi olması bizim yörenin yemeklerinden tutun, kültürümüze kadar hepsini benimsemiş. Aslında sadece renk farkı var özüne baktığınızda bizden biri gibi. En önemlisi bizim ülkemizi çok seviyor, gidebileceği belki başka ülkeler de olabilirdi” şeklinde konuştu.

“Çevreye örnek olabilmeleri güzel”

Fildişili oyuncunun takıma katılmasından mutluluk duyduğunu anlatan takım oyuncularından 30 yaşındaki Ramazan Öksüz ise, “Said Kamara’nın bizim takımımızın enerjisini yukarı çektiği bir gerçek. Çok pozitif bir insan. Siz başka bir kıtaya geliyorsunuz, bunu normal insanlar yapamazken, Said ve yurt dışından gelen diğer arkadaşımız Emin’in yapması bence muazzam bir şey. İnsanların kendini aşabilmesi yaşadıkları çevreye örnek olabilmeleri güzel bir duygu, iyi ki Said içimize katılmış” dedi.

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