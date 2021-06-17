banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı

(ÖZEL) Bilecik’te Edebali Stadı’nın yıkımı tamamlandı

Bilecik’te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

Spor 17.06.2021, 10:36
(ÖZEL) Bilecik’te Edebali Stadı’nın yıkımı tamamlandı

Bilecik’te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı.

Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı’nın yıkımı tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Ertuğrulgazi Mahallesinde yeniden inşa edilecek stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493