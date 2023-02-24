Özden Töraydın: “3 maç akıbetimizi belirleyecek”

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, deprem felaketi nedeniyle ara verilen lige gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor.

Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, kritik 3 maça çıkacaklarını dile getirerek, “Önümüzdeki 3 maç bizim akıbetimizi belirleyecek. Bütün hazırlıklarımızı da bu 3 maça göre yaptık” dedi.

Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, takımın genel durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Sezon başındaki kulübün devir işlemleri kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Töraydın, "Sezon başında bizim kulübün devir işlemleri oldu. Zaten çok geç toparlandık. Elimizde hiç oyuncu yoktu. Bütün takımlar hazırlık maçı dönemindeyken biz takım oluşturma periyodundaydık" şeklinde konuştu.

“Geç toparlandık”

Yaşanan bazı durumlardan dolayı geç toparlandıklarını söyleyen Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, “Sezon başında bizim kulübün devir işlemleri oldu. Zaten çok geç toparlandık. Elimizde hiç oyuncu yoktu. Bütün takımlar hazırlık maçı dönemindeyken biz takım oluşturma periyodundaydık. Hızlı bir şekilde kampımızı yaptık. 22-23 oyuncu transferi gerçekleştirdik ve sezona iyi bir giriş yaptık. Açıkçası biz de tahmin etmemiştik ama kısa sürede iyi de hazırlanmıştık. Dördüncü hafta itibariyle 3 galibiyet elde etmiştik, hatta daha da iyisi 12. haftada liderle aramızda 3 puan ve 1 maç da eksiğimiz vardı. Kulüp yapısı yeni olduğu ve birçok eksiğimiz bulunduğu için bir ara küçük bir krize girdik. Hem oyuncu anlamında dar bir kadromuz var. Çünkü yoğun dönemimizde sakatlıklarımız oldu ve bazı oyuncularla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık, çok eksildik. O periyodu tahminimizin çok çok altında geçtik. Sonrasında tekrar sakatlarımız iyileşti ve iyi çalışma gerçekleştirdik. İkinci yarıya iyi başlayacağımızı biliyorduk ve verilen bu araya da 3 galibiyetle girdik” ifadelerini kullandı.

“Genç bir takımız”

Hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu dile getiren Töraydın, “Yeni ve genç bir takımız, tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ama yukarısı ile de 3 puanımızın silinmesine rağmen çok büyük bir puan farkı yok. Özellikle lig başladıktan sonra Erzincan, İnegöl ve Düzce maçlarıyla birlikte hedefimiz daha da belli olacak. Ligin ilk yarısında çok gol atan ve fazla gol yiyen bir takımdık. Bunun için devre arasında savunma anlamında çalışmalar gerçekleştirdik ve bunun karşılığını aldık. Önümüzdeki 3 maç bizim akıbetimizi belirleyecek. Bütün hazırlıklarımızı da bu 3 maça göre yaptık” dedi.