Son Dakika
Özdemir’den Büyükelçi Erginay’a teşekkür
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit’e A Milli Futbol Takımı’na olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Spor 28.03.2021, 00:07
2
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit’e A Milli Futbol Takımı’na olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.Başkan Özdemir, Malaga’daki maçın ardından havalimanında İspanya’da kafilede bulunduğu süreçte hep yanında olan Büyükelçi Erginay ve Başkonsolos Evcit’e A Milli Futbol Takımı forması takdim etti.