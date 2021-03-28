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Özdemir’den Büyükelçi Erginay’a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit’e A Milli Futbol Takımı’na olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Spor 28.03.2021, 00:07
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Özdemir’den Büyükelçi Erginay’a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit’e A Milli Futbol Takımı’na olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Özdemir, Malaga’daki maçın ardından havalimanında İspanya’da kafilede bulunduğu süreçte hep yanında olan Büyükelçi Erginay ve Başkonsolos Evcit’e A Milli Futbol Takımı forması takdim etti.
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