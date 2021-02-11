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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Özdemir ve Yardımcı’dan Kuzey Makedonya Federasyon Başkanı Sejdini’ye ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Spor 11.02.2021, 20:00
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Üsküp’teki Makedonya Futbol Federasyonu binasında gerçekleşen ziyarette Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Filip Popovski de yer aldı.
Ziyarette iki ülke futbolu hakkında ve yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Başkan Özdemir tarafından ziyarette Muamed Sejdini’ye A Milli Takım forması takdim edildi.