Özcan Bizati: "Pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Altınordu maçının ardından ilk yarı dengeli bir oyun oynadıklarını dile getirerek, "İki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutluyorum" dedi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Altınordu’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, “İki takımın da oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyunun ilk yarısını daha dengeli oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra elimize iki fırsat geldi, onlardan birini değerlendirmemiz lazımdı. Maçı bitirebilecek noktadaydık. Maçı bitiremeyince ve pozisyonları değerlendiremeyince rakibin coşkusu artıyor. Arka tarafımızda verdiğimiz pozisyon hatası belki de yılın golü sayılabilecek bir gol yedik ve buradan mağlup ayrıldık. Ama burada verdiğimiz mücadele iyiydi” şeklinde konuştu.