banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar

Özcan Bizati: “Kamptaki birliktelik bize başarı getirecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampında takımın yaşayacağı birlikteliğin ligde başarı getireceğine inandığını söyledi.

Spor 01.10.2021, 18:31
Özcan Bizati: “Kamptaki birliktelik bize başarı getirecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampında takımın yaşayacağı birlikteliğin ligde başarı getireceğine inandığını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: “Bursa’da iyi hazırlandık. Kocaeli’de buna devam edeceğiz. Sezon başı gibi olmak zorunda. Takımın eksiklerini gidereceğiz. Antrenman sahaları da bu sürede iyileştireceğiz. Takımın fiziki durumunu da aynı şekilde iyi hale getireceğiz. Tesisimizin fiziksel şartları sebebiyle gidiyoruz. Kocaeli’den döndüğümüzde daha iyi konumda olacağız. Şu andaki performansımızın üzerine koymaya gidiyoruz. Birlikte olacağız. Herkes birbirini tanıyacak. Oyunlar oynayacaklar ve bu birliktelik bize başarıyı getirecek.”

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P