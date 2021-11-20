Özcan Bizati: “Eksilmememiz gerekiyordu. Bu durum bizi sıkıntıya soktu”

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, takım olarak yaptıkları hatalardan geri düştüklerini ifade ederek, “Eksilmememiz gerekiyordu. Bu durum bizi sıkıntıya soktu” dedi.

Bursaspor, İstanbulspor karşısında aldığı 4-2’lik yenilginin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati açıklamalarda bulundu. Bizati, “Takım olarak yaptığımız hatalardan geriye düştük. Toparlamaya çalıştığımız süreçte İsmail’in oyundan çıkması bir oyuncu değişikliği yapmamızı gerektirdi ve orta sahayı farklılaştırdı. İkinci devre tekrar toparlamaya çalıştık ama eksilmemiz bizi sıkıntıya soktu. Eksilmemiz gerekiyor. Eksildiğimizde o açıkları kapatamadık. 10 kişi oynamamak gerekiyordu. Daha iyi mücadele etmek gerekiyor. Eksikleri hızlı şekilde kapatmak için hamle yapmamız gerekiyor. Bunu inşallah Gençlerbirliği maçında yapacağız” şeklinde konuştu.

Emirhan Aydoğan’ın yokluğu ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Bizati, “Şu an için herhangi bir şey yok. Biraz yönetimimiz gençleştirmeyle ilgili operasyonlar yapmak istiyor. Onunla ilgili açıklamalar yapmışlardı. Önümüzdeki hafta olabilirler. Kadro dışı olması söz konusu değil” dedi.