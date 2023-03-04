Özcan Bizati: “Bugün iyi oynamak yerine sonuca yönelik bir oyun oynamak gerekiyordu”

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, kendi acılarından kolay bir maç olmadığını söyleyerek “Bugün iyi oynamak yerine sonuca yönelik bir oyun oynamak gerekiyordu” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Tuzlaspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 ‘lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyetin yeni bir başlangıç olduğunu ve devamını getirmeleri gerektiğini aktaran Dalcı, “Bizim açımızdan kolay bir maç değildi. Rakibimiz için de kolay bir değildi. Puan ve puanların önemli olduğu bir maçtı. Ortak olan bir maçtı, 3 puanı biz aldık. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Bugün iyi oynamak yerine sonuca yönelik bir oyun oynamak gerekiyordu. Oyuncularımız, gerekli mücadeleyi yaptılar. Bazı oyuncularımızı taktiksel olarak başka bölgelerde oynatmak zorunda kaldı, bunu konuda iyilerdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için yeni başlangıçlar bunlar, devamını getirmemiz gerekiyor. Bir an önce alt sıralardan kurtulup, yapabileceğimize inanıyorum üst sıralara tutunmamız gerekiyor. Bu sadece lafla değil, icraate geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.