Özcan Bizati: “Bireysel olarak çok fazla hata yaptığımız bir maçı geride bıraktık”

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, iyi oynamadıkları bir müsabakada en azından beraberliği almayı çok istediklerini dile getirerek, “Bireysel olarak çok fazla hata yaptığımız bir maçı geride bıraktık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor’a konuk olan Tuzlaspor, sahadan 3-2’lik skor ile mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, “Bugün git gellerin çok olduğu bir maç oldu. Son dakikalara kadar mücadelemizi bırakmadık. Beraberlik deplasmanda son anlara kadar çaba sarf ettiğimiz bir maçta iyi bir netice olabilirdi. Son anlarda yediğimiz gol ile bu şansımızı kaybettik. Bireysel olarak çok fazla hata yaptığımız bir maçı geride bıraktık. Daha iyi oyunlar oynamamız gerekiyor. Bunu başaracak güçte bir camiayız. İnşallah önümüzdeki maçlarda galibiyetler ile lige devam edeceğiz” dedi.