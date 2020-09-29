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Özbek golcü Eldor Şomurodov, İtalyan ekibi Genoa’ya transfer oluyor
RUSYA'NIN FC ROSTOV TAKIMINDA FORMA GİYEN 25 YAŞINDAKİ ÖZBEKİSTANLI FUTBOLCU ELDOR ŞOMURODOV, İTALYAN EKİBİ GENOA'YA TRANSFER OLUYOR. ROSTOV, GENOA'NIN 9 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ.
Spor 29.09.2020, 17:40
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Rusya’nın FC Rostov takımında forma giyen 25 yaşındaki Özbekistanlı futbolcu Eldor Şomurodov, İtalyan ekibi Genoa’ya transfer oluyor. Rostov, Genoa’nın 9 milyon Euro’luk teklifini kabul etti.
Özbek basınına yansıyan haberlere göre, ilk teklifleri olan 8 milyon Euro’nun geri çevrilmesinden sonra Genoa yeni bir teklifle geldi ve transferi bitirdi. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rus ekibine pay verileceği maddesi konuldu. Özbek golcünün transferi halinde, Rostov, gelirden yüzde 15 pay alacak.
2017’den beri Rostov’da forma giyen Şomurodov, geçen sezon Rusya Premier League’de 11 gol atmıştı.
Özbekistan A Milli takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol kaydeden Şomurodov ile geçen sene Galatasaray’ın ilgilendiği de iddia edilmişti.
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