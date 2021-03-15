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Ozan Tufan yedek kulübesine alıştı!
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan son 4 maçtır ilk 11'de yer alamıyor.
Spor 15.03.2021, 14:56
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Sezonun başlarında takımın vazgeçilmezlerinden olan Tufan, performans iktidarsızlığından dolayı son dönemlerde teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düştüğü gerekçesiyle ilk 11'de yerini bulamıyor.
Son 4 maçta ilk 11'de başlayamayan Ozan Tufan, Gençlerbirliği karşılaşmasını da yedek kulübesinden seyretti.
Milli futbolcu, bu sezon 30 maçta 2125 dakika oynadı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Ozan Tufan'ın yokluğunda Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile birlikte Sosa ve Mert Hakan ilk 11'de şans buldu.