Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yüzde 7 seçim barajı ‘temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak'
Ozan Tufan, İngiltere'den çalışma izni alamadığı için Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edildi
İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın geri dönebileceği iddia edildi.
Spor 03.09.2021, 21:07 03.09.2021, 21:11
Mynet'in haberine göre; Watford'a transfer olan Ozan, çalışma izni alamadı. İngiltere Çalışma Bakanlığı'na çalışma izni başvurusunukabul etmediği, Ozan'ın bu sebeple geri dönebileceği iddia edildi.
FORMA NUMARASI YOK
25 kişilik Premier Lig listesinde Ozan'ın isminin yer almaması dikkat çekti.
Watford'un resmi sitesinde 26'ncı futbolcu olarak Ozan'ın fotoğrafı yer almasına rağmen forma numarasının olmaması da söylentileri kuvvetlendirdi.
Henüz ozan Tufan konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.