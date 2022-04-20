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Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki tahtından indi!
Ozan Tufan-Fenerbahçe hikayesi bitti. Teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmadan sonra kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcuya af çıkmadı, sezon sonu gönderilecek.
Spor 20.04.2022, 16:21 20.04.2022, 16:28
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a af çıkmadı. Sarı lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralanmıştı.
Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve sarı lacivertli takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü. Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılacak. (habertürk)