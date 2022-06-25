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Ozan Tufan, Hull City’de

Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın transferi için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz Kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor 25.06.2022, 22:28
Ozan Tufan, Hull City’de

Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın transferi için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz Kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yeni sezonda İngiliz ekibi Hull City forması giyecek. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir" denildi.

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