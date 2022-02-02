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Ozan Tufan dönüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.
Spor 02.02.2022, 13:03 02.02.2022, 13:12
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın talebi doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak. Watford’un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek.
26 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi ile 9 resmi maçta görev aldı.