Ozan Tufan'dan veda mesajı!

Ozan Tufan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük Fenerbahçe Ailesine Sevgilerimle" başlıklı bir mesaj yayınladı.

Watford bugün yaptığı açıklamada, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıklamıştı.

Büyük Fenerbahçe Ailesine Sevgilerimle. ???????? pic.twitter.com/NAyVukG8mH — Ozan Tufan (@Ozan) August 19, 2021

Milli oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hani şarkıda söylüyor ya 'Nasıl anlatsam, nerden başlasam' diye, işte öyle bir andayım. Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek ne anlatsam eksik kalacak. Hissettiklerimi kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum. Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım.

Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde bir yer bulmak? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim.

19 yaşında bir genç olarak geldiğim Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık. Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden."

Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığınız tarifi mümkün olmayan hatıralar için hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Her gün olduğu gibi bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe!"