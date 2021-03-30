Ozan Tufan'a 5 kulüp talip!

Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 5 resmi teklif geldi. İngiltere'den Everton, Crystal Palace ve Leicester City kulüplerinin yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ve İspanya'dan Real Sociedad resmen talip oldu.

En az 20 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı şimdilik takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor. Ve Ozan’dan en az 20 milyon Euro gibi bir rakam kazanmayı hedefliyor.

Elmas ve Muriç örnekleri var

Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 20 milyon Euro'ya satmak. Fenerbahçe, yönetimi daha önce Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.

15 milyon Euro'luk teklif masada

Ozan Tufan’ı uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Crystal Palace kulübü 13 milyon Euro’luk teklifini 15 milyon Euro’ya kadar çıkardı.

Ozan’ı transfer etmek için yoğun çabalar sarf eden Palace kulübü, futbolcunun menajeri ve Fenerbahçe yönetimi ile önümüzdeki Türkiye’ye gelerek resmi olarak görüşmeleri sürdürecek. Öte yandan Everton, Leicester City kulüplerinin yanı sıra Werder Bremen ve Real Sociedad kulüpleri ile de görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor.

İrfan Can transferi yapılmıştı

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon maddi kaynak sağlama adına Ozan Tufan’ı satma kararı aldı ve bunu futbolcuya ve menajerine daha önce iletmişti. İrfan Can Kahveci transferi de bu plan doğrultusunda yapıldı.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de bu sezonki performansı

Geçen sezon 34 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergileyen Ozan Tufan, benzer bir görüntüyü bu sezon da ortaya koydu. Sarı-lacivertli futbolcu, 36 maçta 6 gol 5 asistlik katkı yaptı.

Milli futbolcu Ozan Tufan, Letonya maçının öncesinde yaptığı açıklamada hayalini açıklamıştı. Ozan Tufan, "Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik