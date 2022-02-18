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Ozan Sol: "Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız"

Geçen sezon 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol, sezon başında Bodrumspor’dan, Bursaspor’a transfer oldu. Transfer edildikten bir süre sonra Bursa temsilcisiyle yolları ayrılan ve Sakaryaspor’un transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Sol, "Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz" dedi.

Spor 18.02.2022, 13:21
Ozan Sol: "Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız"

Geçen sezon 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol, sezon başında Bodrumspor’dan, Bursaspor’a transfer oldu. Transfer edildikten bir süre sonra Bursa temsilcisiyle yolları ayrılan ve Sakaryaspor’un transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Sol, "Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz" dedi.

Geçen sezon Bodrumspor’da top koştururken TFF 2. Lig’de attığı 30 golle profesyonel liglerin en golcü oyuncusu unvanını kazanan ve ardından Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor’a transfer olan Ozan Sol, Bursa ekibinde yalnızca 57 dakika süre almış, daha sonra da sözleşmesi feshedilmişti. Ardından Sakaryaspor ile mukavele imzalayan 28 yaşındaki oyuncu, yeşil-siyahlı takımda şu ana kadar 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Sol, sezonun ikinci yarısına kötü başladıklarını ve daha sonrasında iyi performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

"Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz”

Bursaspor’da 57 dakika süre alan ve bu sezon Sakaryaspor’da etkili performansa imza atan Ozan Sol, "Şu an iyi giden bir performansımız var, takım olarak. İkinci yarının ilk başlarında kötü gidiyorduk. 3 haftadan sonra toparlayıcı bir sürece geçtik ve topladık sayılır. İyi oyunla geçen hafta kazandık, bu hafta da kazanmak istiyoruz. Önemli olan benim şu anda gol kralı olmam değil, Sakaryaspor’un kazanması. Hedefimiz şampiyonluk, bu hedeften hiçbir doğrultuda sapmayı da düşünmüyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Kendim için doğru karar vermişim"

Bursaspor’dan ayrılışı ve Sakaryaspor’a geliş sürecini de anlatan Sol, "Bursaspor’da sezona başladım ve iyi bir giden periyot olmadı benim için. Kadro dışı bir durum da olmadı. Ayrılma süreci yaşadık, görüşüldü iki taraf için de hayırlısı böyleydi. Daha sonrasında Cumhurbaşkanının aramasıyla, burası büyük Sakaryaspor camiası, düşünmeden buraya geldim. 1 günde imzaladım ve şampiyonluk hedefi olan bir yer olduğu için burayı tercih ettim. Kendim için doğru karar vermişim ve o doğrultuda da devam ediyorum. İnşallah istediğim gibi sezon sonu kazanan taraf biz olacağız" diye konuştu.

“Taraftarlarımız bizim için itici güç”

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Büyük bir camia. Anlatmak değil, yaşaması gerekiyor insanların. Çünkü bu stada geldiğimde 15 -20 bin seyirci, herkes sizden bir şey bekliyor. Bunu insanlara yansıtmak, o mutluluğu vermek, kendi açımdan da mutlu oluyorum tabii. Taraftarlarımıza buradan sesleniyorum; kırgınlıklar, üzgünlükler olmuş olabilir ama şu anki durum o durum değil, şu anki durum bize destek olmak durumu. Bizim için onlar itici güç. Her hafta onları yanımızda istiyoruz. Bizim yanımızda olsunlar ki sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğa ulaşalım” cümlelerine yer verdi.

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