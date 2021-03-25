banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Terim’e 2 maç ceza!
Fatih Terim’e 2 maç ceza!
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın istifa etti
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!

Ozan Kabak’ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım’da Ozan Kabak’ın doğum günü milli takım kampında pasta kesilerek kutlandı.

Spor 25.03.2021, 21:44
4
Ozan Kabak’ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım’da Ozan Kabak’ın doğum günü milli takım kampında pasta kesilerek kutlandı.

A Milli Futbolcu Ozan Kabak’ın 21. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kutlandı. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, dün akşamki Hollanda galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu vurguladı. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Ozan Kabak, aynı başarıyı Norveç’te de tekrarlamak istediklerini söyledi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu