Ozan Kabak’ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım’da Ozan Kabak’ın doğum günü milli takım kampında pasta kesilerek kutlandı.

A Milli Futbolcu Ozan Kabak’ın 21. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kutlandı. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, dün akşamki Hollanda galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu vurguladı. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Ozan Kabak, aynı başarıyı Norveç’te de tekrarlamak istediklerini söyledi.